Kevin Owens es una de las muchas Superestrellas de WWE a las que se les ha notado el cambio desde que Triple H se hizo con el control creativo. A dónde va a ir en los próximos años es una incógnita pero bajo el mando de HHH fue Campeón NXT y él fue también quien le puso en bandeja de plata ser Campeón Universal. Aunque es interesante apuntar que durante este mes de octuber «The Prizefighter» todavía no ha tenido un combate en televisión. Por otro lado, ganó todos los que tuvo en septiembre y mediados de agosto.

► Kevin Owens habla de los cambios en WWE

No solo los fanáticos de KO pueden estar emocionados por su futuro en la compañía sino también él mismo lo está. Tanto por los cambios que ha habido delante de cámaras como por los que ha habido detrás, a los cuales normalmente el público no tiene acceso. De ello estuvo hablando recientemente en The Happy Hour:

“Ya solo la presentación del programa ha sido diferente, y los combates y la mentalidad detrás de ellos, y la perspectiva… No sé si eso tiene mucho sentido para alguien que solo está viendo en casa, pero para nosotros en el vestuario y el Performance Center, creo que es una forma diferente de pensar sobre lo que hacemos ahora”.

“Pero ha sido divertido, y también ha sido energizante de alguna manera porque trae una energía diferente, y todos están emocionados de hacer su parte para hacer que el programa sea lo mejor posible, así que ha sido muy emocionante sin duda”.

