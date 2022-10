MJF simpatiza con los problemas de Baron Corbin

No es un secreto la buena relación de MJF y Baron Corbin. Al menos desde la distancia (no tenemos información acerca de que sean cercanos el uno al otro lejos de las redes sociales). No hace mucho, la joven estrella de AEW hablaba como leemos a continuación de las Superestrella de WWE:

«Es un gran tipo. Simplemente creo que existe respeto mutuo… si no estás viendo todos los productos disponibles, entonces no puedes ser la mejor versión de ti mismo, y entonces no ganarás la mayor cantidad de dinero. Corbin es un tipo que entiende eso, así que vio mi producto, me vio, vi su producto, lo vi, y ambos dijimos: ‘Sí, ese tipo lo entiende’. Siento que algún día, de alguna manera, él y yo compartiremos un ring juntos. Creo que tal vez incluso como pareja, quién puede decirlo. ¿Llegará ese momento pronto, en breve, quién puede decirlo?».

► MJF simpatiza con Baron Corbin

Y recientemente los dos tuvieron un intercambio de declaraciones en Twitter con motivo de los viajes que realizan con sus respectivas compañías. Hablamos de «problemas de ricos». Todo comenzó cuando Corbin dijo que se olvidó de qué auto condujo, con lo que «The Devil» simpatiza.

Just landed and headed to the parking garage. Most people forget where they parked I forget which car I drove Being rich is hard Sincerely the Modern Day Wrestling God — Modern day wrestling God (@BaronCorbinWWE) October 25, 2022

«Aterricé y fui al aparcamiento. La mayoría de la gente se olvida de dónde aparca. Yo me olvido de qué auto conduje. Ser rico es difícil. Sinceramente, el dios de la lucha libre moderna».

Bro. So many choices. Especially on travel day. It’s like “shit, was it the Tesla or the Porsche?” — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) October 25, 2022

«Hermano. Hay tantas opciones. Especialmente a la hora de viajar. Es como: ‘Mi*rda, ¿fui con el Testla o con el Porsche?’«.

The things we go through man! — Modern day wrestling God (@BaronCorbinWWE) October 25, 2022

«¡Las cosas por las que pasamos!«.

No cabe duda de que MJF y Baron Corbin harían una gran pareja luchística.

¿Os gustaría que algún día MJF y Baron Corbin trabajasen juntos?