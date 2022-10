“Sería un maldito buen presidente«. The Rock pronunciaba estas palabras allá por 2011. Más de 10 años hablando de la posibilidad de que la Superestrella de WWE y megaestrella de Hollywood se convierta en el máximo mandatario de Estados Unidos. «Cuando el 46 por ciento de los estadounidenses dicen que están a favor de que yo sea presidente, eso me obliga a levantarme, escuchar y aprender con humildad y respeto«. Esto lo decía en 2021. Sin embargo, a comienzos de este mes de octubre, terminaba con todas aquellas declaraciones:

«Está fuera de la mesa, completamente. Sí, está fuera de las opciones. Digo esto, pero requiere una explicación mayor. Amo a nuestro país y a todas las personas que hay en él. Pero, también amo ser papá. Y eso es lo más importante para mí, ser papá, el número uno (…)».

► The Rock no descarta ser presidente de EUA

La Roca descartaba entonces postularse algún día para presidir el país. No obstante, realmente eso no es del todo así. Sí lo era en dicho momento pues él mismo hizo ese comentario pero en estas últimas semanas ha cambiado nuevamente de opinión. Porque hablando recientemente con LADbible TV apuntaba:

«Nunca se sabe. Nunca se sabe lo que pasará en el futuro«.

No existe frase más ambigua pero si de verdad Dwayne Johnson tuviera claro que no quiere ser presidente de EUA tan solo tendría que repetir o resumir sus anteriores declaraciones para poner en claro que no tiene ninguna intención de tomar ese camino. Pero deja la puerta abierta. Con esto no podemos confirmar si en algún momento futuro se postulará pero quienes están deseando que así sea al menos pueden guardar relativa esperanza de que lo hará. Aunque no será este año; el 8 de noviembre se celebran las nuevas elecciones en Estados Unidos.

¿Os gustaría que The Rock fuera presidente?