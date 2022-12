Kevin Owens saluda a los fanáticos y compañeros por navidad

Navidad es una fecha de reflexión y de compartir junto a los seres queridos, y muchas personas en todo el mundo están enviando mensajes de felicidades durante este fin de semana, incluyendo las Superestrellas de la WWE como Kofi Kingston, AJ Styles, Johnny Gargano, Sami Zayn, The Miz, Braun Strowman y otros.

► Kevin Owens reconoce el trabajo del personal detrás del escenario

El ex Campeón Universal WWE, Kevin Owens también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje conmemorativo en su cuenta de Twitter. Sin embargo, también aprovechó la ocasión para tomarse un tiempo y destacar a sus comañeros y a los empleados de la WWE.

En el video, Kevin Owens deseó a todos unas felices fiestas, e incluso agradeció a sus compañeros de trabajo con los que ha estado en el ring, aunque consideró que «tal vez haya uno o dos que realmente no merezcan una Feliz Navidad». También continuó extendiéndoles un saludo especial a los empleados de la WWE que no se ven en la televisión, quienes son los héroes anónimos de la compañía.

“Principalmente, este mensaje es para asegurarse de que todos los que trabajan detrás de escena en WWE sepan cuán apreciados son por nosotros, los luchadores. La WWE es una máquina gigante, gigante y se necesita mucha gente para hacer esa carrera y la mayoría de esas personas trabajan detrás de escena. Sin esas personas, los luchadoreas que puedes ver cada semana, nosotros, no seríamos nada«.

Kevin Owens no es la primera superestrella de la WWE que destaca a estos empleados de la WWE, y seguramente no será la última, pero es de esas Superestrellas que siempre buscan reconocer a aquellos que no tienen la posibilidad de figurar en pantallas, ya sean empleados o luchadores menos conocidos de la WWE.