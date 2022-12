Varias Superestrellas envian un mensaje por navidad

Este 25 de diciembre se celebra navidad, y es tiempo de reflexión y de compartir en familia. Las personas tienen distintas formas celebrarlo, aunque a otras puede resultarle indiferente esta fecha, como en el caso de MJF, quien calificó a esta fecha de «sobrevalorada». Otros, en cambio, como Dominik Mysterio, no tuvieron la nochebuena ideal, puesto que terminó siendo arrestado cuando fue a visitar a sus abuelos.

La lucha libre no es ajena a estas fechas, y la WWE no fue la excepción, publicando un video conmemorativo animado, el cual tuvo un «guiño» hacia un posible encuentro entre Brock Lesnar y Bray Wyatt.

Varias Superstrellas recurrieron a sus redes sociales para expresar un mensaje o saludo de navidad, como por ejemplo, Kofi Kingston, AJ Styles, Johnny Gargano, Sami Zayn, The Miz, Braun Strowman y otros. Aquí recogemos las más importantes.

Merry Christmas from The Wrestlings! 💚❤️🎄🎁 pic.twitter.com/9aMItCdnqY

merry christmas 💌 do you think my boys are on the naughty or nice list? https://t.co/de1wAjBTul #makingitmaximum pic.twitter.com/yE6YnfPKM5

Merry Christmas from the #ItFamily 😎🎄 pic.twitter.com/NG0yndG84t

from The #1 GUY pic.twitter.com/mA2UftkSSM

From my family to yours. I hope everyone has a very blessed and merry Christmas. pic.twitter.com/u5U1794YC1

— The Monster of all Monsters (@Adamscherr99) December 25, 2022