AJ McKee no pierde el tiempo en llamar al nuevo rey de los pesos ligeros, Usman Nurmagomedov. Al estilo típico de Bellator, se rumorea que la promoción está organizando un Gran Premio de peso ligero con ocho luchadores que luchan por el oro de las 155 libras. El contendiente AJ McKee ha revelado a quién le gustaría enfrentarse primero si participa en el torneo.

En su última pelea en el peso pluma, ‘Mercenary’ perdió su título cuando los jueces se pusieron del lado de Patricio ‘Pitbull’ y le dieron la victoria al brasileño en las tarjetas. A pesar de estar 1-1 con el sudamericano, el joven de 27 años decidió subir al peso ligero y comenzó a armar una carrera por el título.

Mientras discutía el Gran Premio de peso ligero de Bellator durante una entrevista reciente, AJ McKee insistió en que, si fuera por él, se enfrentaría a Usman Nurmagomedov en la primera ronda para conseguir el cinturón:

«Quiero mi título, hombre. Usman [en el primer round] entonces. Mira, cuando me inscribí en el torneo de 145 libras, me probé durante todo el torneo. Les dije a todos que voy a terminar con todos, así que paso en otro torneo, ¿tengo que probarme a mí mismo otra vez? Quiero decir, no tengo ningún problema en hacer eso«.

McKee declaró además que se siente cómodo enfrentando a cualquiera:

«Conseguí un gol. Si hubiera podido tener a ‘Pitbull’ en el primer round, lo habría eliminado en el primer round. Para mí, realmente no importa quién sea, solo espero con ansias». entrar allí, hacer un gran espectáculo y reclamar lo que es mío«.

En una actuación dominante la última vez, Usman Nurmagomedov derrotó a Patricky ‘Pitbull’ y se convirtió en el primer daguestaní en ganar un campeonato bajo la bandera de Bellator. A pesar de tener el título solo por un mes, el ruso ya es un objetivo para varios luchadores.