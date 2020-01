Kevin Owens y Samoa Joe, se encuentran rivalizando contra Seth Rollins y AOP. Producto de aquello, en el evento estelar de Monday Night Raw presenciamos la sorpresiva aparición del Big Show, quien unió fuerzas con Owens y Joe para hacerle frente a Rollins y sus secuaces en una lucha de tercias que culminó en descalificación cuando Rollins golpeó con una silla al «Atleta más grande del mundo».

Producto de esta situación inconclusa, WWE anunció que Kevin Owens, Samoa Joe, y The Big Show enfrentarán a AOP y Seth Rollins en una inédita pelea de puñetazos la próxima semana en Raw.

Este nuevo tipo de encuentro que se llevará a cabo el próximo lunes ha confundido a los fanáticos, y parece que incluso Kevin Owens, quien participará en la contienda, no sabe en qué consiste la misma. Por ello, Owens publicó un tuit en el que dijo que intentó hablar con Vince McMahon y obtener algo de claridad sobre el encuentro, pero que lo tuvieron en espera por más de cinco horas.

Hello, @WWE.

Can someone tell me what the rules to a Fist Fight are? If I punch through Seth’s face, do we win?

I called Vince this week to ask him and he put me on hold for 5 hours and 18 minutes before the call mysteriously dropped

Anyway, lme know.

Thanks! ☺️

— Kevin (@FightOwensFight) January 11, 2020