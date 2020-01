Dmitriy Salita: «Shields vs. Nunes sería el evento deportivo femenil más grande de todos los tiempos»

Claressa Shields ha hecho saber que quiere pelear contra Amanda Nunes en MMA y en el boxeo. Si sucede, el promotor de Shields Dmitriy Salita cree que sería el evento deportivo femenil más grande de todos los tiempos.

Shields peleará el 10 de enero contra Ivana Habazin. Si gana, se convertiría en una campeona de tres pesos. Salita cree que tener una campeona de tres pesos en la pelea de boxeo y una campeona de dos pesos en MMA sería enorme.

“Bueno, no hay muchas personas con las que Claressa pueda pelear en el boxeo y quiere hacer historia. Ella quiere ser una campeona de dos deportes. El boxeo es su pan y mantequilla. Amanda Nunes es una pegadora y un pegadora dominante en su deporte. Ella no ha estado lidiando mucho y ha estado noqueando a las personas con sus golpes. Entonces, vemos una pelea potencial tan grande como Mayweather-McGregor ”.

«Sería el evento deportivo femenil más grande de todos los tiempos. Creo que tendría un efecto cultural positivo. Claressa quiere hacer historia ya que está en la cima de su carrera. Sería tan grande como Rumble in the Jungle, una Copa del Mundo, la final de tenis del US Open, algo así. Solo por los fanáticos, creo que detendría al mundo por los rounds que tenga programados «.