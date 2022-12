Kevin Owens logró importante hito en la historia de WWE

John Cena hizo su tan esperado regreso a la acción en el episodio de SmackDown de esta semana, donde formó equipo junto a Kevin Owens para enfrentarse a Roman Reigns y Sami Zayn, apuntándose una importante victoria y cerrar el año de buena manera. Esta fue la primera y única lucha del 16 veces Campeón Mndial en el 2022, pero también le permitió a Kevin Owens lograr algo que no muchos en WWE pueden jactarse.

Después de su combate contra Roman Reigns y Sami Zayn, se reveló una estadística interesante con respecto a Kevin Owens. WWE Stats & Info dio a conocer que KO hizo historia al convertirse en la primera Superestrella en dos décadas en formar parte de combates que involucraron a Steve Austin y John Cena en el mismo año. Recordemos que el 2002 fue el último año en el que Austin fue luchador a tiempo completo, y también fue el año de debut de Cena en WWE, por lo que no muchos pueden presumir de este registro.

.@FightOwensFight is the first @WWE Superstar since 2002 to appear in matches involving both @steveaustinBSR and @JohnCena in the same calendar year.

— Wrestling Stats & Info (@WWEStats) December 31, 2022