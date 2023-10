Kevin Nash aclara su situación contractual con WWE

Kevin Nash tuvo una larga carrera en la WWE, aunque actualmente está retirado y es feliz en ese estado. Si bien continúa ganando una cantidad considerable de regalías relacionadas a nWo, el ex Diesel no tiene intención de buscar otras oportunidades en el negocio y está de lleno en sus proyectos y actividades personales.

► Kevin Nash no tiene intenciones de volver a luchar

Aunque podría tener algunas buenas ideas que lo podrían traer de regreso a la WWE al igual que pasa con algunas otras leyecnas que han firmado contrato como tales en WWE, parece que este no es el caso del ex Diesel.

En la reciente transmisión del podcast Kliq This, Kevin Nash dijo que no había firmado contrato alguno con WWE y descartó categóricamente un regreso al ring.

“No he firmado una mier**. No podrías llevarme de vuelta al ring si me disparas en la nuca antes de que entre al put* ring. Triple H tenía 45 años cuando fue a Arabia Saudita e hizo una Harley Race sobre la cuerda superior y se rompió el pectoral. Me rompí un cuádriceps al dar un paso, ¡¿crees que volveré al ring a los 64 años?!«

Kevin Nash y Triple H siguen siendo amigos, pero eso no implica que necesariamente tenga garantizado un contrato con WWE, y el miembro del Salón de la Fama WWE ha dejado muy en claro que no tiene intención alguna de volver a luchar. No obstante, la posibilidad de que WWE desarrolle un nuevo concepto creativo para reintegrar a Nash en un rol no relacionado con la lucha libre puede ser interesante, aunque tampoco parece ser el caso en este momento.