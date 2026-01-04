El equipo de Jetspeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) demostró que la competencia individual no rompe la química en pareja, al imponerse de manera contundente y coordinada a la dupla de Big Bill y ‘Bryan Keith.

► Momentos clave

Desde el inicio, Knight y Bailey tomaron el control, dominando a sus rivales con una ofensiva precisa de patadas y codazos que no dio respiro. La potencia de Big Bill fue neutralizada cuando fue arrojado de cabeza contra el poste del esquinero, eliminando la ventaja física del equipo contrario.

El final de la lucha fue una exhibición de sincronía. Tras un intercambio rápido de rodadas a espaldas, Mike Bailey asestó dos rodillazos potentes y devastadores a Bryan Keith, dejándolo completamente noqueado en el centro del ring. Sin perder el momento, Kevin Knight ascendió a la esquina y remató la acción con su movimiento aéreo característico, el UFO Splash, cayendo con todo su peso sobre Keith para sellar la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con este triunfo, Knight y Bailey vuelven a retomar el rumbo en la división de parejas, después de que muchos auguraban un rompimiento debido a lo sucedido en el Continental Classic.