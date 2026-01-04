Shelton Benjamin venció a Dante Martin y envía un mensaje a Jon Moxley

El veterano Shelton Benjamin se preparó para su inminente Eliminator Match ante Jon Moxley, que le podría dar una oportunidad por el Campeonato Continental AEW. Su rival fue Dante Martin, quien sustituyó a Scorpio Sky, pues éste no tuvo el alta médica para competir.

► Momentos clave

Desde el inicio, Benjamin mostró que su velocidad sigue siendo una amenaza, intercambiando movimientos con el joven volador. Una potente patada y un lanzamiento desde el esquinero que estampó a Martin contra las barricadas dejaron claro que el veterano iba en serio, lesionando presumiblemente las costillas de su rival.

El momento más memorable llegó fuera del ring. MVP, en su rol de manager, intentó que Martin se rindiera, pero Dante tomó el micrófono y lanzó un desafío personal: «Mi mamá no crio a una perra… ¿la tuya sí?». La réplica de Benjamin fue inmediata y física: empujó a Martin de vuelta al ring para continuar el castigo.

Aunque Dante reaccionó con un espectacular moonsault, Shelton aguantó. Tras un azotón contra la lona, Benjamin desató su furia con una serie de súplex alemanes brutales que sacudieron a Martin. Remató la secuencia con un rodillazo en la esquina y, para sellar el combate, conectó una superkick precisa y potente que le dio la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Shelton Benjamin manda un mensaje directo a Jon Moxley: enfrentará al campeón con la confianza de un veterano en plena forma, dispuesto a recuperar la gloria individual.