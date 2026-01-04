Hechicero se convierte en retador al Campeonato TNT tras vencer a Komander

En un choque al estilo mexicano, Hechicero se alzó con la victoria sobre Komander para convertirse en el próximo retador al Campeonato TNT de Mark Briscoe.

► Momentos clave

La lucha fue un espectáculo. Ambos luchadores intercambiaron llaves y movidas aéreas de alto riesgo, manteniendo al público al borde de sus asientos. Un momento clave parecía inclinar la balanza cuando Komander intentó lanzar a Hechicero fuera del ring, pero el rudo lo detuvo en el aire con pura fuerza, estampándolo brutalmente contra el poste del ring.

El clímax llegó cuando Komander, mostrando su resiliencia, conectó un rodillazo y preparó el terreno para un movimiento decisivo desde la esquina. Justo en ese momento, El Clon emergió para empujar a Komander desde el esquinero, haciéndole perder el equilibrio y lastimándose, mientras el réferi estaba distraído revisando a Hechicero.

Aprovechando la ventaja ilegítima pero letal, Hechicero no dudó. Conectó un rodillazo fulminante seguido de un azotón contra la lona sobre un Komander ya vulnerable, sellando la victoria por cuenta de tres y asegurándose la oportunidad por el título.

► ¿Y ahora qué?

Esta victoria posiciona a Hechicero como una seria amenaza para Mark Briscoe, y seguramente Komander buscará vengarse de El Clon.