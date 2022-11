«Kevin Kelly es el mejor comentarista»: Dax Harwood

Dentro de WWE, FTR se consideraban con la calidad suficiente como para arrogarse el derecho a controlar en gran medida sus carreras, cosa que allí le era imposible. Y hoy, dentro de AEW, Dax Harwood y Cash Wheeler pueden decir que gozan de una libertad privilegiada, gracias a la cual portan actualmente los máximos cetros de duplas de AAA, ROH y NJPW.

Además, Harwood y Wheeler van de gran combate en gran combate, siendo el más reciente el que disputaron este pasado sábado durante el evento Battle Autumn, donde defendieron con éxito el oro de parejas de New Japan ante Jeff Cobb y Great-O-Khan.

Pero otro de los factores que hacen imperdibles muchos combates de NJPW es su equipo de comentaristas, especialmente Kevin Kelly, quien solo o acompañado, otorga un plus de seriedad, erudicidad y al mismo tiempo pasión en consonancia con la idiosincrasia del «King of Sports».

Y el trabajo de Kelly el sábado no pasó desapercibido para numerosos fans de NJPW que siguieron de cerca Battle Autumn vía NJPW World, elogiando en concreto su narración durante el encuentro de FTR. Elogios agradecidos por Kelly.

Thank you! I love tag team wrestling and no one does it better than @DaxFTR and @CashWheelerFTR #njautumn https://t.co/tfscrhwzCS

Legit the best commentator in the game today. The perfect mix of sports perspective and entertainment all while getting the talent over. You’re a truly one of a kind, Kevin. I’m lucky to have you calling our matches.