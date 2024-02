Novedades sobre Kenyon McMahon y James Laurinaitis

¿Quiénes son Kenyon McMahon y James Laurinaitis preguntarán nuestros lectores? Vamos a descubrirlo. Y por qué son noticia hoy. En realidad, haciendo una aclaración, en SÚPER LUCHAS hemos hablado en varias ocasiones del segundo hace casi una década. Desde su posible llegada a la WWE hasta su firma con los New Orleans Saints de la NFL .Hasta ahora, no ha trabajado en la compañía luchística. Y probablemente no suceda en un futuro cercano.

► James Laurinaitis

Probablemente no suceda en un futuro cercano -y esto nos lleva a una de las novedades- porque el hijo de Road Warrior Animal y sobrino de John Laurinaitis acaba de ser nombrado entrenador de linebackers por la Ohio State University después de haberse graduado como entrenador en los «Buckeyes».

Laurinaitis jugó de linebacker en Ohio State desde 2005 hasta 2008 y fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL de 2009. Pasó ocho temporadas en la NFL antes de retirarse. A comienzos de 2023 comentaba:

«Creo que para mí, todo comienza con la pregunta: ¿Puedo ser el mejor entrenador de linebackers del país? ¿Y puedo aspirar a hacerlo en mi alma mater? Creo que eso es lo primero que me viene a la mente, y por eso abordaré este año con esa visión».

► Kenyon McMahon

Antes de conocer la segunda novedad nos acordamos de que no hace mucho Declan McMahon estuvo hablando bastante de la posibilidad de unirse a la WWE cuando termine con el football. Bien, ahora, su hermano, y también hijo de Shane McMahon, Kenyon McMahon, se ha comprometido con la Universidad de Carolina del Norte. Kenyon tiene una estatura de 6’1″ y pesa 170 libras. Jugó como safety y receptor abierto en la Escuela Secundaria Poly Prep Country Day en Brooklyn, Nueva York.

«Me siento muy bendecido y emocionado de anunciar mi compromiso de jugar fútbol americano en la Universidad de Carolina del Norte».

