Tam Nakano asegura permanencia con Stardom

La ex campeona mundial y súper estrella de Stardom, Tam Nakano asegura su permanencia dentro de la empresa tras los rumores de una desbandada de talentos por el despido de Rossy Ogawa.

Stardom rescindió el contrato de Rossi Ogawa, quien se desempeñaba como productor ejecutivo, acusado de robar talento de manera furtiva. Ogawa negó los cargos pero admitió que estaba trabajando para establecer una nueva organización.

Esta última noticia ha causado preocupación entre los aficionados que temen una desbandada de luchadoras leales a Ogawa y que afecten el futuro de Stardom. Sin embargo, Tam Nakano asegura que esto no será así. De entrada ella confirma su permanencia con la empresa en entrevista con Tokyo Sports.

Sobre la noticia de que Ogawa establecerá una nueva empresa, Nagano dijo con cierto enojo:

Nakano, que fue campeona mundial en octubre, se lesionó la rodilla izquierda durante la lucha por el campeonato. Se vio obligada a tomarse una larga ausencia y devolvió el cinturón. Sin embargo, sus logros durante el año pasado fueron reconocidos y ganó por primera vez el Premio de Tokyo Sports a la Mejor Luchadora del año. En ese momento, prometió retribuir a la organización.

Nakano regresó a la actividad por primera vez en cuatro meses justo en el evento de Osaka el día 4 de febrero. Al final de la lucha estelar, Maika, la actual campeona, la llamó y la nominó como retadora.

Pasó mucho tiempo desde la última vez que luché en el ring, así que estuve muy nerviosa hasta el último minuto, pero cuando entré a la arena, vi las caras de todos los fans y escuché sus vítores. Después de todo, pensé que este ring era mi lugar para vivir.

He vuelto, puedo volver a la cima de Stardom, he decidido recuperar el título. Además, estoy decidida a liderar la empresa. Agradezco al Sr. Ogawa, quien me formó, así como a Bushiroad, que ayudó a crecer a la empresa. Amo Stardom y no me importan las historias como esta, seguiré protegiendo a la empresa.