El impulso que está recibiendo Konosuke Takeshita en AEW ha sido clave en la rivalidad que hoy mantienen The Elite y el Blackpool Combat Club. Este miércoles, Takeshita supuso el definitivo catalizador, tras los ataques sufridos por The Young Bucks y «Hangman» Page, para que Kenny Omega muestre su cara más extrema.

Una vez concluida la emisión de Dynamite, y mientras Takeshita yacía ensangrentado en mitad del ring a causa de un destornillador, cortesía de Jon Moxley, Omega retó al ex-WWE.

“How about you lock these guys in a place where they can’t run and you fight me” – @KennyOmegamanX , after the brutal attack to @Takesoup Wednesday night on #AEWDynamite . How will @JonMoxley and the #BlackpoolCombatClub respond? Watch #AEWRampage TONIGHT at 6:30pm ET / 3:30pm PT pic.twitter.com/gd9thcfvZZ

Y Jon Moxley y Cía respondieron esa misma noche, como ahora revela AEW.

After Dynamite, @JonMoxley accepted @KennyOmegamanX's challenge to fight in a cage!

Will @TonyKhan sanction an Omega vs Mox cage match, and if so, when and where will it take place?

Find out soon, TONIGHT on #AEWRampage at a special start time of 6:30pm ET/ 3:30pm PT on @tntdrama pic.twitter.com/yiR6HMrTZw