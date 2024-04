Kenny Omega y el porqué de su envidia hacia Roman Reigns

Atrás quedó cierta tensión entre Kenny Omega y Roman Reigns, a raíz de que en 2018 el samoano afirmara ser el mejor luchador del mundo. Actualmente, Omega sólo tiene palabras de elogio sobre Reigns.

Ya en 2022, «The Best Bout Machine» quiso aclarar su postura al respecto, como consecuencia de que vía Twitter, un fan proclamara que Reign no podría aguantar ni cinco minutos en un combate contra él.

Pero la buena opinión que Kenny Omega guarda por Roman Reigns ahora alcanza nuevo punto, escuchando las palabras del canadiense en su más reciente transmisión vía Twitch.

«No voy a aceptar que se difame a Roman Reigns en este chat. Pienso que es increíble. Tampoco creo que sea aburrido. Diría que de hecho siento algo de envidia porque Roman Reigns es presentado exactamente de la misma manera que me gustaría ser presentado. Es presentado como el hombre que es campeón y tiene grandes combates en eventos de pago por visión donde o bien lo apoyas a él o apoyas a otro. Eso es lucha libre profesional. Está consiguiendo hacer lo que yo hice en New Japan, así que no puedo odiar eso. Soy fan».