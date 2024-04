Asumir el estatus de un luchador que fue campeón ininterrumpidamente durante más de tres años y supuso principal responsable de la nueva era dorada en la que se encuentra WWE no debe lucir fácil. Y Cody Rhodes lo sabe.

Apenas minutos después de vivir el momento de su vida en el estelar de la segunda noche de WrestleMania XL, Rhodes quiso elogiar lo hecho por Roman Reigns.

«Mucha gente me ha preguntado, ‘¿Cómo te sentirías si pudieras vencer al Jefe Tribal, si pudieras derrotar a Roman Reigns?’ Fui honesto al decir, ‘No lo sé’. He tenido la oportunidad de participar en eventos principales, pero hay una diferencia entre estar en el evento principal y ser EL evento principal. Roman Reigns, obviamente, él y yo no somos buenos amigos, pero su reinado como campeón es el más grande en deportes y entretenimiento . Aunque no esté de acuerdo con su estilo y la manera en que fue campeón, todavía espero poder ser la mitad del campeón que él fue para la WWE , como líder, como el quarterback».

Aunque ahora, un detalle de su reciente conversación con Jimmy Traina en SI Media, donde comenta su memorable victoria del pasado día 8, está dando de qué hablar.

«De alguna manera, no necesitábamos tener ese momento. No lo vi en la ‘Gorilla Position’ cuando regresé. Estoy deseando que llegue ese momento y poder vernos ».

Seguidamente, Traina le preguntó a Rhodes si se sintió molesto por no recibir la felicitación de Reigns.

«No, no me lo tomé como algo personal para nada. Si me sigue odiando hasta el día de hoy no me lo tomaría como algo personal. Simplemente se sintió un poco distinto».