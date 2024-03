Con Kenny Omega, llegó el «boom» de las luchas de cinco estrellas, ese sistema de puntuación popularizado por Dave Meltzer que hoy forma parte ya del lenguaje cotidiano de analistas y seguidores.

Meses antes de tener su primer choque contra Will Ospreay en Wrestle Kingdom 17, Omega hizo un interesante comentario, durante entrevista con Sean Ross Sapp, sobre el desempeño del británico sobre el ring, quien ahora ha tomado con derecho la consideración de nueva «Best Bout Machine».

«[…] Un tipo como Will es genial haciendo movimientos y tiene una lista de 20 combates olvidables de cinco estrellas [risas]. Voy a pasarme un poco con Will. No quiero decir nada malo de Will. Aquí está la cosa. Si somos completamente honestos, creo que con el actual sistema de puntuaciones, y cómo se ven las cosas, pienso que Will se ha ganado todas esas actuaciones de cinco estrellas que tiene.

«Pero pienso que si echamos la vista atrás, al trabajo de algunas leyendas, e incluso me incluyo a mí mismo, si recuerdas cuando yo tenía esos combates de cinco estrellas y era ese tipo de luchador, pienso que esos combates de entonces fueron más memorables».