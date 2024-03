Dan Hooker descarta a Thiago Moisés: No me importa

El contendiente del peso ligero de la UFC Dan Hooker se ha reído esencialmente de la decisión de uno de sus compañeros de convocarle a una pelea.

Hooker compitió una sola vez en 2023, pero fue un resultado crucial en el contexto de su permanencia en la clasificación del peso ligero. Después de recuperarse de un período difícil contra Claudio Puelles en 2022, «El Ahorcado» frenó la embestida del cotizado Jalin Turner en UFC 290.

Al superar a «La Tarántula» en un memorable combate a tres asaltos, Hooker sufrió una fractura en el brazo que requirió cirugía. El pasado diciembre, al intentar regresar más rápido de lo aconsejable, el neozelandés sufrió una recidiva de la lesión.

Tras tomarse más en serio su recuperación, Hooker está a la espera de su próximo rival para este verano, siendo el UFC 303 de pago por evento en la Semana Internacional de la Lucha la fecha prevista para su regreso.

Un luchador llamó recientemente a Hooker y le ofreció enfrentarse a él dentro del octágono en el evento de junio en Las Vegas. Sin embargo, decir que «El Ahorcado» no está interesado en este peso ligero en concreto sería quedarse corto…

► Hooker da una respuesta que es ‘peor que no querer pelear con alguien’

Durante una reciente entrevista con Christopher Reive de The New Zealand Herald, Hooker lanzó nombres como Renato Moicano y Bobby Green como opciones en caso de que ganen sus respectivas peleas en el UFC 300. Pero cuando se trata de Thiago Moicano y Bobby Green, Hooker no está interesado en pelear con nadie.

Pero en lo que respecta a la reciente convocatoria de Thiago Moisés, «El Ahorcado» dejó más que clara su intriga, o la falta de ella, a la hora de enfrentarse al ex clasificado peso ligero.

«A nadie le importa, hermano«, dijo Hooker. «Eso es peor que no querer pelear con alguien, que no te importe alguien. Como, no me importa Thiago Moisés. Eso es peor. No es que piense que puedo ganarle, no es que piense que es fácil, simplemente no me importa».

En un principio, Moisés iba a enfrentarse a Brad Riddell, compañero de Hooker en City Kickboxing, en el UFC Fight Night del 2 de marzo, pero el neozelandés se retiró debido a una lesión.

Tras su victoria sobre un sustituto avisado con poca antelación, el brasileño criticó a Riddell y, en su lugar, se dirigió a su compatriota Hooker. Por lo que parece, es posible que el que fuera titular de la UFC tenga que volver a centrar su atención en «Quake».