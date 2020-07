Apenas hace un par de días el mundo de la lucha libre celebraba los 53 años de vida de Kemonito, sin embargo, ahora nos enteramos que la mascota del CMLL está pensando en el retiro.

El símbolo de la lucha libre y la cultura pop, sabe que su tiempo bajo la máscara está terminando por lo que ya está pensando cuántos años más podría estar trabajando bajo el personaje.

"No creo aguantar más, un año o dos a lo mucho, porque el tiempo, los golpes y la edad cobran factura. No lo tengo decidido, pero lo he pensado", comentó Kemonito en entrevista con el Universal.