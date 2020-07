Joe Rogan critica los bonos por victorias en MMA: "Simplemente no creo que sea justo"

Joe Rogan, comentarista de UFC desde hace mucho tiempo, no es fanático de ganar bonos en deportes de combate. En los deportes de combate, particularmente en las artes marciales mixtas, es típico que a los luchadores se les pague una tarifa plana por competir, y luego una cifra adicional (a menudo la misma cantidad) si ganan.

Durante una conversación con el ex peso completo de UFC Josh Barnett en el podcast Joe Rogan Experience, Rogan explicó por qué los bonos por victorias son problemáticos.

El primer problema, dijo, es que los jueces de MMA a menudo son completamente incompetentes, lo que significa que ocasionalmente otorgan decisiones al peleador equivocado, privando así a un peleador merecedor de su bono por victoria.

"Ese bono de victoria, no me gusta. He dicho esto desde el principio, simplemente no creo que sea justo. En primer lugar, si va a hacer un bono de victoria, debe hacer algo para juzgar. Necesita tener un mejor sistema de puntaje y deshacerse de la incompetencia".

"En otros estados, es grave. No quiero nombrar estados, pero ha habido estados en los que hacemos peleas en las que solo digo '¿quién vio esa pelea?' Como es esto posible? La gente simplemente es robada por el rey. Entonces, si tienes bonos por victoria, y entra un tipo y recibe 50 mil, y luego si gana, obtiene otros 50 mil le robaste 50 mil a ese tipo dándole un juicio incompetente".