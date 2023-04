Kazuchika Okada: “Quiero enfocarme en los equipos”

Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada están el misma página. El Ace of the Universe apuntaba recientemente que ambos tienen el deseo de “hacer que NJPW sea más emocionante, ya sea en Japón, en Estados Unidos, de forma individual o en la división de equipos”. Y en la misma entrevista con Justin Barrasso para Sports Illustrated, The Rainmaker dice querer enfocarse en la lucha de parejas. Ambos enfrentarán a Motor City Machine Guns (Chris Sabin y Alex Shelley) y al Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher) por el Campeonato de Parejas de Peso Abierto Strong en Capital Collision.

NJPW: Cartel completo “Capital Collision”.

> Okada, enfocado en los equipos

“Por ahora, quiero centrarme en la lucha libre de parejas. Creo que el desafío de Sanada será ser reconocido por todos los fanáticos de la lucha libre como el campeón. Pero, de nuevo, me ganó, así que debería ser fácil.

“Creo que será una historia interesante para los dos. Acabo de luchar contra él [en febrero] en Battle in the Valley, y era importante para mí tener una lucha por el título con Tanahashi. Siento que ahora lo he enfrentado en casi cualquier situación. Nos hemos mejorado mutuamente desde 2012; tenemos una historia juntos. Creo que unirme a él será una gran experiencia para crecer como luchador.

“Para mí, significa que podemos hacer que más personas en el mundo conozcan New Japan Pro-Wrestling. No creo que todos los fanáticos de la lucha libre estadounidenses me conozcan a mí o a New Japan, así que quiero mostrarles lo genial que es New Japan Pro-Wrestling siempre que pueda”.

¿Crees que Okada y Tanahashi ganarán el título?