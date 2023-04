NJPW: Cartel completo “Capital Collision”

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completos para “Capital Collision”evento que presentará en los Estados Unidos a mediados de abril.

► “Capital Collision”

NJPW retorna a la capital estadounidense con una gran función donde se disputarán tres campeonatos.

Volador Jr. del CMLL es el único luchador mexicano que participará en el evento, dando continuidad a su rivalidad con Rocky Romero. El Depredador del Aire se asociará con KUSHIDA, Mike Bailey , Kevin Knight y Gabriel Kidd para medirse, además de Romero, contra Chuck Taylor , Clark Connors, Lio Rush y The DKC

Zack Sabre Jr. se declara listo para exponer por quinta ocasión el Campeonato de la TV NJPW World ante Tom Lawlor. Como antecedente luchístico entre ellos, se enfrentaron durante el G1 Climax del año pasado en duelos por equipo y más tarde en Histotric X-Over, cuando hicieron equipo con Giulia y Syuri respectivamente.

Tetsuya Naito y SANADA regresan a los Estados Unidos, luchando en dicho territorio primera vez desde 2019, pero esta vez en esquinas opuestas. Es la primera vez que SANADA aparece en un evento en el extranjero con nueva facción, como Campeón Mundial de Peso Completo IWGP y chocando contra sus ex compañeros de LIJ.

KENTA defenderá el Campeonato de Peso Abierto STRONG por segunda vez, luego de su defensa accidentada pero exitosa en Los Ángeles contra Minoru Suzuki. En esta ocasión chocará contra Eddie Edwards de IMPACT Wrestling. Edwards vio la oportunidad de desafiar a KENTA en el backstage de Multiverse United. Ambos luchadores se reencuentran luego de diez años, cuando Edwards se impuso al japonés en la Global League 2013 de NOAH.

En la batalla principal, MCMG (Alex Shelley y Chris Sabin) expondrán por cuarta vez el Campeonato de Parejas de Peso Abierto Strong en una triple amenaza contra Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher) y al Dream Team (Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi).

El cartel completo queda así:

NJPW “CAPITAL COLLISION 2023”, 15.04.2023

Entertainment & Sports Arena, Washington DC, Estados Unidos

0. Shane Haste y Bad Dude Tito vs. Royce Isaacs y Jorel Nelson

1. Chuck Taylor , Clark Connors, Rocky Romero, Lio Rush y The DKC vs. KUSHIDA, Volador Jr. , Mike Bailey , Kevin Knight y Gabriel Kidd

2. Juice Robinson vs. Fred Rosser

3. David Finlay vs. AR Fox

4. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Tom Lawlor

5. Special Singles Match: Tomohiro Ishii vs. El Desperado

6. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. SANADA y Yoshinobu Kanemaru

7. STRONG Openweight Title: KENTA (c) vs. Eddie Edwards

8. STRONG Openweight Tag Team Title, 3 Way Match: Chris Sabin y Alex Shelley (c) vs. Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi vs. Mark Davis y Kyle Fletcher