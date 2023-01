La súper estrella y campeón Mundial de Peso Completo IWGP, Kazuchika Okada, se declaró listo para su choque en la segunda noche de Wrestle Kingdom 17.

Esto fue dado a conocer en una entrevista que Okada concedió a Sports Illustrated. Okada hará equipo con Togi Makabe para enfrentar a Kaito Kiyomiya (Campeón de Peso Completo GHC) y el fortachón Yoshiki Inamura.

Estas fueron algunas de las cuestiones sobre las que respondió Okada:

– Sobre las luchas interpromocionales:

Cuando lucho contra luchadores de otras empresas, mi objetivo es llevar New Japan Pro-Wrestling sobre mi espalda. No veo a NOAH, así que no veo sus combates, solo he visto a Muta contra Shinsuke Nakamura. Respeto su carrera y su espíritu de lucha, pero estoy enfocado en representar a New Japan al más alto grado.