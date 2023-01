Rogan desanimado que Ngannou no pelee con Jones

Joe Rogan no está emocionado de que el ex campeón Francis Ngannou ya no esté presente para defender el título de peso completo de UFC.

Mientras discutía el juego de pelea con el contendiente de peso welter de UFC Belal Muhammad en su podcast, Rogan transmitió su decepción por las negociaciones fallidas entre Ngannou y UFC, lo que llevó a la promotora a reservar una pelea vacante por el título de peso completo entre el ex rey de peso semicompleto Jon Jones y el ex interino. la campeona de peso completo Ciryl Gane en el evento principal de UFC 285.

“Estoy tan desanimado, hombre. No me gusta todo esto. No me gusta esto en absoluto. No me gusta cuando se va un campeón. No me gusta que el mejor chico del mundo no sea el campeón. No me gusta que el mejor chico del mundo no pelee por el título contra Jon.

“Si Francis quisiera renunciar y quisiera decir: ‘Terminé, tuve una gran carrera, gané algo de dinero y me voy a relajar’, está bien. Felicitaciones, señor. Tuviste una gran carrera. Pero para no pasar las negociaciones, no sé cuál es el trato. Sospecho que parte de eso involucró que él también quisiera poder boxear, porque muy bien puede haber una olla de oro al final de ese arcoíris”.

Ngannou hizo su debut en UFC en diciembre de 2015. En su pelea número 13 con la promotora, reclamó el título de peso completo al noquear a Stipe Miocic en una revancha en UFC 260, mientras lucía mejor que nunca. En UFC 270, Ngannou defendió su título por primera y única vez, derrotando a Gane con una rodilla lesionada, mientras seguía mostrando un juego de lucha mejorado.

Esa pelea marcó la pelea final de su contrato con UFC, y luego se enfrentó cara a cara con la promotora en la mesa de negociaciones. Desafortunadamente para ambas partes, no se pudo llegar a un acuerdo, dejando muchas preguntas sin respuesta.

Por un lado, se avecinaba el debut de Jones en la división de peso completo. A menudo se discutía una pelea entre él y Ngannou, pero al menos por ahora, no se concretará a menos que Ngannou y el UFC puedan llegar a un acuerdo más adelante. Si Jones continúa su camino ganador en una división más pesada después de un descanso de tres años, el anhelo de una pelea contra Ngannou solo se hará más fuerte.

“Estoy enojado porque siento que nos privaron de una de las grandes peleas de MMA, una de las peleas más convincentes de MMA. No significa que no esté interesado en Ciryl Gane y Jon Jones. Estoy muy interesado en esa pelea.

“… Para Jon, va a ser, ¿puede Jon derribarlo (a Gane)? ¿Cómo se desempeña Jon en el peso completo? ¿Puede Jon cerrar la distancia? ¿Es tan rápido? ¿Cómo son los tres años de descanso? ¿Está más hambriento e incluso mejor porque está entusiasmado? Como, ‘Deben haberlo olvidado’, ¿tiene esa mentalidad?