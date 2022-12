Nada se salva de la primera aventura de Karrion Kross en el elenco principal de WWE en 2021. Ni las luchas, ni su atuendo, ni decisiones como separarlo de Scarlett… Ya empezó con mal pie cuando fue derrotado por Jeff Hardy. Aquell no tuvo ningún sentido, aunque era parte de un plan, puesto que el Campeón NXT estaba llegando a Monday Night Raw para caer ante un veterano que simplemente vagaba por la programación sin mucho que hacer. Pero eso fue lo que pasó y ahora que le está yendo tan bien en SmackDown puede mirar atrás y reírse de ello.

JEFF HARDY HAS JUST PINNED THE #WWENXT CHAMPION KARRION KROSS!!!!!!

AND NO MORE WORDS IS BACK! pic.twitter.com/9XlLf3dBtQ

— WWE (@WWE) July 20, 2021