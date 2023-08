Kairi Sane dará un importante anuncio. ¿Su regreso a WWE?

Kairi Sane tuvo un importante paso por la WWE durante sus tres años de carrera en los Estados Unidos, en especial en NXT, donde fue campeona. Por motivos familiares y personales decidió no renovar su contrato y regresar a su natal Japón, donde eventualmente se unió a STARDOM, y meses después se coronaría como la primera Campeona IWGP, en lo que parecía ser una nueva era para ella. No obstante, en febrero pasado perdería el título ante Mercedes Moné en Battle in the Valley, luego de lo cual confirmó su agencia libre. No ha luchado desde entonces.

► Kairi Sane podría ser la sorpresa de WWE tras SummerSlam

Kairi Sane dejó la WWE hace años e hizo lo suyo. Ahora, con Triple H al mando creativo, parece que la tendremos de vuelta. Al menos PW Insider informó recientemente que The Pirate Princess ha llegado a un acuerdo sobre un nuevo acuerdo con la empresa.

«KAIRI Sane ha llegado a un acuerdo con WWE para regresar a la empresa. Se nos dice que su regreso será inminente, posiblemente tan pronto como esta semana. Ella y Asuka eran las Kabuki Warriors juntas, por lo que el dinero inteligente dice que esa podría ser la dirección aquí.»

Aunque se especulaba que Kairi Sane podría hacer su regreso en SummerSlam, pero esto no ocurrió; no obstante, durante la transmisión del evento la luchadora sorprendió con un mensaje en su cuenta de Twitter que incluyó una música de fondo y un anuncio de que en las próximas horas dará un mensaje importante durante una transmisión por YouTube.

«Hola chicos. Soy Kairi. Quiero decirles algo. Mañana daré una conferencia de prensa y será transmitida por YouTube justo después. Muchas gracias. Kairi.»

Probablemente este mensaje tenga relación con su regreso a la WWE y veremos de qué manera será utilizada en su regreso allí. Con Triple H en el mando creativo, las esperanzas para que The Pirate Princess se luzca son altas, considerando que en NXT brilló con luz propia.