KAIRI no solo apunta a Mercedes Moné: “Hola, Jamie”

El 18 de febrero, NJPW Battle in the Valley verá a KAIRI exponer el Campeonato Femenil IWGP ante Mercedes Moné después de que la luchadora antes conocida como Sasha Banks atacara a la monarca durante su debut en Wrestle Kingdom 17 cuando la japonesa había defendido el título ante Tam Nakano. Es uno de los choques más esperados a nivel mundial en la lucha libre profesional en este comienzo de 2023. Y será el primero de “The CEO” (es el nuevo apodo de la antes “The Boss”) desde mayo de 2022, desde que abandonara la WWE.

► KAIRI habla de Mercedes Moné

De esta lucha estuvo hablando recientemente KAIRI en Dark Puroresu Flowsion:

“La respeto mucho. Siempre ha sido amable conmigo en privado, y cuando regresé a Japón desde Estados Unidos, me dio muchos regalos maravillosos. Todavía los aprecio. Creo que Mone y yo podemos hacer una gran lucha que la gente recordará para siempre“.

► KAIRI apunta a Jamie Hayter

En la misma entrevista, también apunta a Jamie Hayter, la Campeona Mundial AEW:

“¡Por supuesto! De hecho, nunca la conocí. Pero a menudo escucho que ella estuvo muy activa en el ring de STARDOM. ¡Hola Jaime, soy KAIRI! Espero que leas esto“.

La luchadora de Japón todavía no ha trabajado en All Elite Wrestling pero vemos que tiene interés así que cualquiera diría que es cuestión de tiempo que lo haga. Y no olvidemos el acuerdo de ambas compañías; quizá en una nueva edición de Forbidden Door ambas monarcas se enfrenten. Volviendo a KAIRI contra Merecedes Moné, es interesante apuntar que ya se enfrentaron anteriormente. Lo hicieron en ocho ocasiones en la WWE, siendo la última su hasta ahora único mano a mano. Kairi Sane venció a Sasha Banks en el Raw del 3 de julio de 2020.

¿Quién ganará: KAIRI o Merecedes Moné? ¿Os gustaría ver a KAIRI contra Jamie Hayter?