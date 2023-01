Tony Khan habla del fallecimiento de Jay Briscoe

La semana pasada, AEW rindió homenaje a Jay Briscoe en Dynamite. Y esta, Mark Briscoe debutará en el mismo programa. De ambas cuestiones estuvo hablando recientemente Tony Khan con Tim Battle en the Battleground Podcast.

► El homenaje a Jay Briscoe en Dynamite

“La semana pasada, para ser honesto, muchos de nosotros todavía estábamos en estado de shock. No estuvimos ni 24 horas para enterarnos de que Jamin había fallecido. Jay Briscoe es alguien querido en el negocio de la lucha libre y a todos aquí les agradaba mucho y hemos llegado a conocerlo, muchos de nosotros en AEW, mucho mejor en el último año desde que adquirí Ring of Honor con los Briscoes siendo el mejor equipo en la historia de Ring of Honor y ahora los campeones de Ring of Honor. Todo el asunto fue un shock para todos y creo que todos en el vestuario inmediatamente trataron de unirse a la familia de Jay, a Mark y a todos tratando de reunir buena energía para tratar de apoyar a las dos hijas de Jay en su recuperación de lo que fue un trágico accidente. Afortunadamente, ha habido algunas noticias positivas sobre la recuperación de las dos hijas de Jay del accidente. Todo ha sido un shock. Al entrar en este programa, veremos cómo todos han estado lidiando con la semana pasada, pero sé que no será fácil.

“Nunca olvidaré dónde estaba y es una de esas cosas, nunca olvidarás dónde estabas cuando escuchas algunas de estas cosas terribles. Absolutamente, creo que todos estábamos en estado de shock. Es hermoso que todos puedan reunirse en Wednesday Night Dynamite y honrar la vida y el legado de Jay Briscoe esta semana porque no solo ha pasado una semana desde que se lo llevaron trágicamente, sino que también es su cumpleaños número 39. Es algo hermoso que su hermano Mark y su viejo amigo y rival Jay Lethal pueden salir e ir uno a uno para celebrar a Jay Briscoe en AEW Dynamite”.

It is with a heavy heart that we mourn the tragic passing of Jamin Pugh, known to wrestling fans around the world as Jay Briscoe. Our thoughts are with his family, his friends, and his fans. pic.twitter.com/g95ID0ZnDW — All Elite Wrestling (@AEW) January 18, 2023

► Mark Briscoe luchará en Dynamite

“Va a ser un gran combate para honrar a un gran hombre. Los dos solicitaron esta lucha, el miércoles sería el cumpleaños número 39 del difunto y gran Jay Briscoe. Su viejo amigo y rival, Jay Lethal, y su hermano, Mark Briscoe, querían tener este combate para honrar el legado de Jay Briscoe y luché duro para que esto sucediera y estoy muy emocionado por el combate. Creo que va a ser grandioso y es grandioso que ellos vayan a ser capaces de honrar el legado de alguien a quien todos en la lucha libre profesional tienen tanto respeto, el gran Jay Briscoe, en su cumpleaños número 39. Con todo lo que sucede, esto será algo realmente grandioso para todos en el vestuario que están junto a la familia Briscoe“.