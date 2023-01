Karrion Kross: “No me veo como un ser humano”

Karrion Kross está haciéndose un hueco en la WWE tras su retorno en 2022 sin tener claro todavía quién o qué es. Podemos decir muchas cosas de su personaje, de sus historias, de lo que ha estado haciendo, pero aún le queda mucho trabajo por delante para que esté asentado, para que sea consistente, para que todo el mundo lo reconozca. Esto tiene sentido pues apenas está empezando a desarrollarlo. Y ni siquiera el mismo que tenía en su etapa anterior en la compañía, al menos en el elenco principal. Seguiremos viendo cómo evoluciona.

► Karrion Kross habla de su personaje en la WWE

Mientras, nos detenemos en los recientes comentarios que el que fuera Campeón NXT hizo al respecto recientemente en Muscle & Fitness. Karrion Kross se ve a sí mismo como energía oscura en forma de persona no como un ser humano. Por ejemplo, esto, aunque obviamente su personaje tiene elementos sobrenaturales, no ha tenido tiempo de contarlo en WWE.

“Me gusta pensar en Karrion Kross, no como un ser humano. Me gusta pensar en él como una energía muy oscura en la habitación. Como, cuando entras en un lugar en el que sabes que no deberías estar, tarde en la noche, como una casa embrujada o algo así. ¡Sabes que no deberías estar allí, pero sientes que deberías quedarte porque estás a punto de ver algo que no podrás ver en ningún otro lugar! Él es la energía oscura en la habitación, manifestándose como una persona”.

¿Os gusta lo que está haciendo Karrion Kross actualmente en la WWE?

