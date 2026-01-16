Jordynne Grace, una especie en extinción en WWE

Jordynne Grace abre su mundo: entre rivalidades, sueños y desafíos en WWE, revela su lucha interna, su pasión por el ring y el momento que define su destino. La ex-Campeona Mundial de TNA Knockouts ya es una Superestrella de SmackDown después de su exitoso paso por NXT.

► En palabras de Jordynne Grace

“Siempre he soñado cómo sería mi debut en WWE en un combate individual. Creo que di en el clavo. Salí, gané, dejé claro mi mensaje y luego apareció Jade y me quitó ese momento.”

“Creo que todo el mundo ve a Jade (Cargill, la actual Campeona WWE) como una diosa intocable, casi inmortal, y quizá mi trabajo sea demostrarle al mundo que es mortal. Estuve en NXT aproximadamente un año y no sabía qué me iba a encontrar al llegar al roster principal, pero después de esperar tanto, siento que este es el momento perfecto. Todo el mundo tiene que ser paciente y entender que su momento llegará. Y siento que por fin llegó el mío.”

“He hablado muchas veces con mi marido de lo mucho que ha cambiado el mundo de la lucha libre en los últimos años. Muchas luchadoras increíbles no crecieron amando el wrestling, llegaron desde otros caminos, y eso está bien, pero siento que nosotras somos casi una especie en extinción: las que lo amaron desde niñas y lucharon por ello. Respeto muchísimo a alguien como Bianca Belair. Viene del deporte, pero cuando llegó a WWE trabajó durísimo y se enamoró de la lucha libre. Eso también es admirable. Jade empezó arriba, debutó directamente en una gran empresa televisada. Yo empecé delante de mis padres y de cinco personas más en un salón comunitario. Son caminos totalmente distintos. Ella no tiene nada que perder, solo puede ganar. Para mí, esto lo es todo, así que siento que yo tengo todo que perder. Alba (Fyre) es alguien a quien admiraba cuando estaba empezando. Haber luchado contra ella en mi debut en SmackDown significó mucho para mí. Es una gran profesional y es increíble trabajar con ella.”

“Me encanta luchar contra Chelsea (Green). Es una de mis personas favoritas para enfrentarme en el ring. Siempre bromeo con que tengo química luchística con ella… y también con su marido, así que es como una pequeña trifecta perfecta. Estaba muy feliz de ver a Matt (Cardona) de vuelta. Este era su objetivo final y ha estado luchando durante años para regresar. Nunca se volvió amargado ni perdió la esperanza, y eso me alegra muchísimo.”

“Una de las cosas más difíciles que he hecho fue dejar atrás los malos hábitos y mirarme al espejo y decir: ‘Esto ya no funciona, algo tiene que cambiar’, y hacerlo de verdad. Siempre pienso en ese meme del tipo cavando un túnel y quedándose a un paso del oro, pero se rinde y se va. Hay que seguir adelante, porque nunca sabes si el oro está justo al otro lado. Hay que no dejar piedra sin mover. Mirarte al espejo y preguntarte: ¿qué tengo que cambiar?, ¿en qué puedo mejorar?, ¿mi físico?, ¿mis promos?, ¿mi personaje?, ¿seguir entrenando?, ¿hacerme más fuerte? Lo que sea, pero no rendirse nunca.”