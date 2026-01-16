Liv Morgan: «Rhea Ripley es el Batman de mi Joker»

Dominik Mysterio, The Judgment Day, Rhea Ripley, Finn Bálor, objetivos para WWE en 2026… Liv Morgan y Roxanne Pérez hablan de todo esto y más. Lo hacen en el episodio más reciente de Raw Recap. A continuación, repasamos sus declaraciones más interesantes, las cuales, al contrario de lo que solemos hacer, no están divididas por temáticas para no hacerlas demasiado engorrosas y conocer directamente qué dijeron las dos luchadoras al término del último capítulo de Monday Night Raw, donde ganaron una oportunidad por el Campeonato Femenil de Parejas.

► Liv Morgan

“Podéis llamarnos ya las campeonas en parejas. Se siente genial escucharlo, casi tan bien como ganar. Vinimos, vimos y conquistamos. Estuve cinco meses en casa estudiando a todos los equipos. Sé sus fortalezas y debilidades. Cuando vuelvo de una lesión, me vuelvo peligrosa.”

“Roxy es mi protegida. La tomé bajo mi ala cuando regresé. Le voy a enseñar todo lo que sé. No soy líder, soy mentora. Algunos me llaman la mejor de todos los tiempos. Y no en plan Becky Lynch, en plan real.”

“Judgment Day va a volver a tener todo el oro. Dominik es ahora mismo la joya de la corona del grupo. Somos una familia. La familia es lo primero.”

“Rhea es como el Batman de mi Joker.”

“No tengo metas, solo venganza. En 2026 el objetivo es uno: todo el oro para Judgment Day.”

► Roxanne Pérez

“ Yo perdí los títulos, pero ahora estoy aprendiendo de la mejor. ”

“Finn me vio como la Prodigio y por eso me trajo al grupo. Cuando Liv se lesionó, todo cambió. Tenía razón en decirle a Finn lo que le dijo . Queremos lo que es mejor para Judgment Day.”

“Rhea e IYO son increíbles, pero vamos a por ellas. El oro es el objetivo. Todo el oro. Vamos a ganar los títulos en parejas, eso está claro.”