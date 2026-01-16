Finn Bálor: «Al principio, mi esposa me rechazó»

Rara vez ocurre pero Finn Bálor habla de su vida privada, más concretamente, de su relación con su esposa, la periodista y conductora mexicana Vero Rodríguez. No es que hayan mantenido nada en secreto –aquí en Superluchas publicamos imágenes de su boda, entre otras ocasiones que hablamos de ellos juntos- pero no es demasiado habitual que el primer Campeón Universal de la historia de WWE hable públicamente de estos temas.
► Finn Bálor y Vero Rodríguez
Pero efectivamente -durante su reciente entrevista en What Do You Wanna Talk About? With Cody Rhodes– «El Príncipe» habló sobre que su enamorada al principio lo rechazó:
“Nos conocimos en San José. Fue mi primer WrestleMania. Ella trabajaba para Fox y yo estaba haciendo una de esas mañanas de medios. Me entrevistó, nos cruzamos y ya está. Luego mantuvimos el contacto cada seis meses por mensajes privados, algo así como ‘jaja, qué tal, gusto en verte’, y unos años después pensé: ‘Hay algo en esta chica, quiero invitarla a salir’. Así que no le pedí directamente salir, le pedí su número porque solo hablábamos por DMs. Y me dijo que no.”
“Ahí se acabó la historia… o eso parecía. Seguimos hablando por mensajes durante otro mes o dos, todos los días, y al final le dije: ‘Vamos, dame el número, llevemos esto al siguiente nivel’. Y desde ahí ya no miramos atrás.”
“Ella me dijo que vivía en México, que yo vivía en Estados Unidos, que era luchador, que ella trabajaba en televisión y que no iba a funcionar. Lo descartó incluso antes de empezar. Hoy llevamos siete años juntos.”
“Ella aprecia lo que hago, aunque antes le gustaba más, cuando no estaba conmigo. Ahora ve los riesgos, las lesiones y cómo me afecta, y no le gusta tanto. Pero creo que eso es importante, porque si en casa tienes a alguien que es un súper fan, empiezas a alimentar tu propio ego. En casa yo soy solo Finn, y eso te mantiene con los pies en la tierra.”
“Para nosotros, ‘casa’ muchas veces es el avión y el hotel, porque estamos todo el tiempo de viaje. Vivo en Miami, pero no se siente como hogar. Irlanda siempre será mi casa, pero he estado fuera tanto tiempo que a veces ya no me siento parte de ese entorno. La Irlanda que yo tengo en la cabeza es la de hace 20 años. Este trabajo tiene algo de vida de feria ambulante. Todo el mundo tiene una vida estable y nosotros a veces no. Hay temporadas en las que sí, y luego vuelves a la carretera a toda velocidad.”
“Cuando llego a casa, no llevo el wrestling conmigo. No quiero hablar todo el tiempo de trabajo, porque entonces nunca desconectas. Aunque mi carrera esté en un gran momento, prefiero que ese mundo no invada mi espacio personal.”
“Siempre he amado la lucha libre. Uno de mis primeros recuerdos es ver World of Sport Wrestling con mi padre y mi abuelo. Mi abuelo veía la lucha, mi padre veía los resultados de fútbol que salían en la parte inferior de la pantalla. Big Daddy, Giant Haystacks, Kendo Nagasaki… Luego, cuando llegó la televisión por satélite a Irlanda, pasé a ver WWE: Ultimate Warrior, Hogan, Koko B. Ware. De niño, mi favorito fue Ultimate Warrior, luego Shawn Michaels y después Sean Waltman.”