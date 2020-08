Jon Moxley y su contundente opinión sobre el WWE ThunderDome

La pasada noche, WWE puso todos sus esfuerzos en que el estreno de ese particular ThunderDome (sin Mel Gibson ni Tina Turner de por medio) estuviese acompañado de un buen episodio de Friday Night SmackDown. Tal vez he aquí el motivo de las buenas críticas recibidas hacia esta experiencia virtual para los fans que realmente vino motivada no como regalo hacia estos, sino a fin de que la compañía McMahon mejore sus índices de audiencia apelando a la psicología de masas.

Pero a nadie escapa que al otro lado de la trinchera, AEW comenzará a presentar shows con público a la antigua usanza el próximo miércoles. Si bien manteniendo solamente un aforo del 10%, en una manera orgánica de conectar con el resto de televidentes. Sin duda, "nueva normalidad" que a ojos de cualquiera luce más cercana.

► El club de lectura de Jon Moxley

Ya hemos recogido algunas reacciones al establecimiento de dicho Thunderdome, y no podíamos pasar por alto la de un ex-WWE que desde que dejó la compañía, no ha tenido pelos en la lengua a la hora de apuntar a las miserias de esta.

Bajo su reciente y extensa charla con Dave Meltzer, Jon Moxley referenció a Ray Bradbury (cuyo centenario de su nacimiento precisamente se cumple hoy) en su valoración de la "Cúpula del Trueno" de WWE.

«No quiero cargar contra WWE, tú sabes, pero todo eso de los paneles LED y esa mier** del ThunderDome no va a arreglar sus problemas. Ya sabemos cuál es su problema. Vi una imagen del ThunderDome y me pareció como una conferencia a través de Zoom, con todas las caras ahí. Y me dejó muy loco, porque inmediatamente me recordó a... ¿has leído el libro 'Fahrenheit 451'?»

Meltzer responde que no, y "Mox" prosigue.

«Pues bueno, fue escrito en 1953 por un tipo llamado Ray Bradbury y básicamente, es una especie de distopía, parecida a la del libro '1984'. Pero, básicamente, predice en 1952 cómo va a ser exactamente 2020. Si lo lees, piensas, vaaaayaaa. Los bomberos queman libros porque no quieren que la gente se culturice o piense por sí misma. Quieren alimentarlos con entretenimiento sin sentido. «El motivo de que el ThunderDome me hiciera pensar en este libro es porque en los años 50, antes de los ordenadores y las redes sociales, él ya imaginó que en tu habitación, en la pared, tendrías un montón de caras con las que comunicarte y pasar el rato, y en general, así son las redes sociales ahora mismo. Y a eso es a lo que me recuerda el ThunderDome. Pensé, "Oh dios mío, es como si lo de Fahrenheit 451 se hubiera hecho realidad"».

