Así luce John Cena como Peacemaker en Suicide Squad

La famosísima empresa comiquera DC celebró el #DCFanDome, un evento donde anunció múltiples proyectos audiovisuales de su universo de superheroes. Uno de ellos fue la nueva versión del Suicide Squad, que promete ser mucho más completa que la del 2016. El director de esta edición será James Gunn, y en el DCFandome ya se conoció al elenco que protagonizará este nuevo film que verá la luz el año que viene.

Margot Robbie repetirá papel como Harley Quinn, mientras que Idris Elba hará de Bloodsport. Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención fue la de John Cena, que encarnará al Peacemaker. Lo interesante es que este rol estuvo a punto de ser interpretado por otro ex WWE, Batista, pero finalmente el papel fue dado al 16 veces campeón mundial.

Increíble. James Gunn ha presentado a su #SUICIDESQUAD en un inabarcable teaser lleno de personajes geniales que parecen salidos de su película SUPER (2010). Ojo a KING SHARK y WEASEL. #DCFanDome pic.twitter.com/rqq3kkyWIS — Horror Losers (@horrorlosers) August 22, 2020

► John Cena como el polémico hacedor de la paz

El nombre real de Peacemaker es Christopher Smith, aunque otros han asumido la identidad en los cómics (ejemplo, Mitchell Black). La característica distintiva de este antiheroe es que es un pacifista, pero uno extremo. Es decir, hará lo que sea para llevar a la realidad sus ideales, aunque tenga que realizar actos polémicos.

El personaje fue creado en los 60s en la compañía Charlton Comics, que más tarde fue comprado por DC junto a otras creaciones de Charlton. No obstante, desde DC no las usaban. Alan Moore quería utilizarlos para realizar Watchmen, pero la empresa no quiso y los cambió por personajes originales. Finalmente, Moore terminó creando a The Comedian para reemplazar al Peacemaker.

► John Cena y su carrera en Hollywood

Sin dudas, se tratará de un gran paso para John Cena en el mundo del cine. El género de súperheroes es el más popular de esta era, y tranquilamente podría suceder lo mismo que pasó con Batista, que dio el salto a la fama tras personificar a Drax en Guardianes de la Galaxia y en la exitosísima saga de Avengers

La ventaja que tiene Cena sobre Batista es que él es más reconocido gracias a que fue la cara de WWE. Aunque también es cierto que nunca tuvo papeles que lo hicieran descollar; hasta ahora, Batista, además de participar en las reconocidas películas de Marvel, también tuvo pequeños papeles interesantes como el que tuvo en 007: Spectre, por lo que tiene una ligera ventaja ante Cena en el prestigio de los roles. Pero por lo visto hoy, tranquilamente este podría ser el impulso que necesita Cena para tener una enorme carrera en Hollywood.