Drew Gulak retó a Braun Strowman: "Sabes dónde encontrarme"

En el reciente Friday Night SmackDown, el Campeón Universal WWE Braun Strowman estaba siendo atacado por más de una decena de miembros de Retribution, hasta que algunas Superestrellas de la marca azul salieron en su defensa, y eventualmente lograron dispersar a los encapuchados. Tras reincorporarse, Strowman, en lugar de agradecer la ayuda, atacó sin motivo alguno a Drew Gulak y Jey Uso antes de abandonar furioso el cuadrilátero, mostrando nuevos destellos de su nueva faceta de rudo.

Por el ataque realizado a Drew Gulak y Jey Uso no fue suficiente para Strowman, en el segmento final irrumpió en el set del Firefly Fun House y atacó a Bray Wyatt, eventualmente arrojándolo contra un piso de concreto, que implicó que fuera llevado en ambulancia, y la consecuente aparición de The Fiend en su lugar para concluir el programa.

Una vez que SmackDown salió del aire, Drew Gulak fue entrevistado tras bastidores antes de dirigirse a la mesa de comentaristas en 205 Live, y tras explicar lo sucedido en SmackDown, desafió al Monstruo entre Hombres a un combate.

Thanks for watching #205Live! Cameras caught up with me earlier about what went down on #SmackDown ! pic.twitter.com/U6CAqUUgLR

— Drew Gulak (@DrewGulak) August 22, 2020