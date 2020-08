Así sería la batalla soñada entre WWE vs. AEW — CuadrilateroManía 2

CuadrilateroManía II: WWE vs. AEW ha concluido. Con un poco de delay, sí, pero con un propósito: coincidir con la batalla entre ambas empresas en este fin de semana súper-cargado (Dynamite contra TakeOver: XXX esta tarde, además de SummerSlam 2020 el domingo). De esta manera podremos empezar a calentar motores para lo que vendrá en las próximas horas.

Desde Cuadrilátero queremos agradecerles una vez más por su participación y por mantener viva a esta competencia tan pareja. Vaya que fue pareja, como decimos, pero el Campeonato no cambió de manos en esta edición. El usuario Anselmo volvió a presentar el proyecto que para nosotros fue el más atractivo y que les dejaremos al completo a continuación para que disfruten, ¡preferiblemente con palomitas en mano!

GUIÓN GANADOR Y AÚN CAMPEÓN: ANSELMO (quien, si así lo desean, recomendó reproducir los temas de entrada de los luchadores como fondo para una mejor lectura).

► Así sería la batalla soñada entre WWE vs. AEW

ÚLTIMO SEGMENTO DE RAW...

Randy Orton ingresa al ring pero antes de decir nada se ve que en escena aparece un hombre de traje desconocido. Este hombre está por hablar, aunque antes de que meta bocado dice que ya se lo esperaba. “Sabía que esto iba a pasar. Pensé que sabía todo sobre tus pequeñas basuras, pero no tenía idea lo cobarde que eras, Christian. ¿Envías a tu abogado? ¿Really?. Eso sí, siempre supe lo tonto que eres”. Mira al “abogado” y le amenaza con hacerle daño, por qué no un RKO. Disfruta del miedo del otro y le pregunta al hombre cuáles son sus últimas palabras antes de la paliza.

Este se asusta y apura en gritar “¡AEW!” para el desconcierto de Orton. Con voz temblorosa, añade: “No vengo en representación de ningún Christian, sino del señor Tony Khan. Soy tan solo un vocero. Y en nombre de All Elite Wrestling he venido a hacer pública la declaración de guerra hacia la World Wrestling Entertainment”. Orton se queda como incrédulo por unos segundos pero no teme en hacerle un RKO. Le grita que nunca deben interrumpirlo y menos cirqueros, pero antes de seguir con la Punt Kick aparece Mr. McMahon con varios tipos de seguridad y lo frenan para terminar Raw.

El lunes por la noche se anuncia conferencia de McMahon en exclusiva de WWE Network para el día martes. El martes, McMahon dice que a WWE nunca se le hubiera dado por retar a AEW, que estos sólo lo hacen para ganar popularidad a costa de WWE, y le darán el gusto: “WWE siempre se ha caracterizado por no echarse atrás para ningún desafío y esta no será la excepción”. Dice que ya lo hicieron con WCW y lo volverán a hacer con AEW este domingo en PPV.

Sale el presidente Tony Khan. Dice que normalmente no se le ve en televisión pero ahora debe explicaciones: “¿Saben? Vince McMahon tiene razón: queremos llamar la atención. Pero solo porque queremos que el mundo sepa que AEW es la mejor empresa de lucha libre en el mundo. Vince, acéptalo, has perdido el toque. WWE ya no es ni de cerca lo que solía ser. Simplemente queremos reclamar lo que es nuestro”. Anuncia a los primeros seleccionados de AEW para representar a la empresa en el PPV, que son los que hicieron este proyecto posible: The Elite.

Los Young Bucks dan las gracias a Tony y siguen el discurso con que al empezar dijeron que iban a cambiar el universo. “Nos referíamos a esto. No dejamos de hacer historia”. Para esto retan a New Day para el domingo. Kenny Omega dice que desde que llegó a AEW la gente le acusó de haber perdido el aura de top guy, pero que demostrará el domingo que todavía es el mejor del mundo al enfrentar a un viejo conocido… AJ Styles. Es el turno de Cody. Dice que WWE fue su casa por más de diez años. Dice que las vivió buenas y malas, pero AEW es la casa que él ayudó a construir y que recibiría una bala por ella. “Pensé que WWE era mi pasado, pero cuando Tony me mencionó su idea, quise resolver mi cuenta pendiente… y su nombre es Triple H”.

Vuelta de la pausa y vemos a Khan y los Elite reunidos con el roster de AEW. Les dicen que hoy deberán competir para clasificar para representar a AEW el domingo. Les dice es oportunidad demostrar de qué madera están hechos. Hangman Page está con vaso de cerveza en mano y les dice por qué no le incluyeron al comienzo, que él también pertenece a The Elite. Dice que él también rechazó WWE para estar aquí. Matt se enoja y dice que ellos VPs y trabajan más duro que nadie mientras él pasa los días bebiendo y actuando de manera no profesional. Page pregunta si eso es un reto y él le dice que lo demostrará esta noche y se va enojado de la habitación.

- Brian Cage c/Taz derrotó a Dustin Rhodes c/QT Marshall y Brandi Rhodes. Después del combate Dustin felicita a Cage y se escucha que le dice que sabe que representará bien a AEW. A Cage no le importa y lo ataca. Marshall quiere ayudar a su amigo pero Cage lo destroza a él también.

- Darby Allin derrotó a Jimmy Havoc.

Se ve a Jon Moxley entrando a la oficina de Khan. Hikaru Shida entra un momento después.

- Lucha Bros. derrotaron a Luchasaurus y Jungle Boy c/Marko Stunt.

Moxley y Hikaru son entrevistados en el Backstage. Él dice que han hablado con Khan y que como Campeones Mundiales no deberán clasificar para el domingo. Moxley agrega que lucharán contra algún Campeón/a Mundial de WWE. Shida hace una promo en japonés.

- Adam Page derrotó a MJF por DQ cuando Wardlow atacó a Page cuando estaba a punto de ganar.

Se ve que tras bambalinas Matt Jackson quiere felicitar a Page pero éste lo ignora.

- Chris Jericho derrotó a Lance Archer, Scorpio Sky, Orange Cassidy, Sammy Guevara, Brodie Lee, Matt Hardy y Joey Janela en un Casino Battle Royale para clasificar. Jericho dice que no importa que los idiotas de The Elite estarán con él, él es AEW y pateará el trasero de WWE en nombre de la empresa como solo "Le Champion" lo puede. Los Elite (sin Page) salen al ring y quedan cara a cara con The Inner Circle. Cody sorprende y le ofrece la mano a Jericho. Dynamite termina con los dos grupos dándose las manos.

El Gerente General William Regal está con Triple H y Shawn Michaels en el ring. HHH dice que hace casi 10 años empezaron con un pequeño lugar de desarrollo. "Con el tiempo, fue creciendo de a poco hasta convertirse en la marca más popular de la lucha". HBK dice que ellos no son el futuro... son el presente. No son novatos, son la elite. Y eso no es todo... son lo más cool del negocio y eso es "too sweet". Los DX brindan con el gesto de la mano.

Regal: "He estado en este negocio por casi 40 años y nunca me sentí tan en casa como en NXT. Nosotros somos la verdadera elite y lo demostramos cada noche de miércoles. Tengo el placer de decir que yo soy NXT, pero más que nada y para su desgracia, AEW, NOSOTROS somos NXT, y este domingo vamos a pasarles por arriba... ¡y no hay nada que puedan hacer!", y termina eufórico como nunca. Cánticos de NXT. Regal anuncia que esta noche determinarán al representante de NXT en la batalla de empresas... en el primer 7-man Iron Man Match. HHH: "Universo de NXT, ¿¡ARE.YOU.READY!? O diré mejor... AEW, ¿estás preparada?".

- Rhea Ripley & Io Shirai derrotaron a Jessamyn Duke & Marina Shafir.

- Damian Priest derrotó a Dexter Lumis.

- Adam Cole (2 puntos) derrotó a Velveteen Dream (0), Finn Bálor (1), Keith Lee (1), Johnny Gargano (0), Tommaso Ciampa (0) y Matt Riddle (1) en un 7-Man Iron Man Match.

Se anuncia Drew McIntyre vs. Braun Strowman, Asuka vs. Bayley vs. Io Shirai y un segmento de Draft de Mr. McMahon para esta noche.

Triple H inicia SmackDown. Dice que la guerra contra AEW está en boca de todos pero que a algunos se les da por hablar de más. Dice que esta gente decide echar culpas a terceros por sus fracasos y no hacerse cargo como reales. Dice que él no estaba en el ring con esa gente cuando debían ganar, y perdían... una y otra vez.

Dice que él tiene dos opciones: ignorar a esa gente porque simplemente no están a su altura, o patearles el trasero como lo ha hecho en toda su carrera. "Cody Rhodes. Sigue abriendo tu bocota y sí, podrás echarme las culpas de tu fracaso todo lo que quieras y pintar un cuadro en la que soy el malo de la película. Si así lo quieres, así será. Porque este domingo no enfrentarás a los acróbatas que a duras penas puedes derrotar en ese pequeño show tuyo en el que te haces a ti mismo el foco de todo. No, chico, tampoco tendrás a Paul Levesque, el COO. Este domingo deberás enfrentarte a The King of Kings, The Cerebral Assassin... enfrentarás a Triple H. Y una vez suene esa campana, entonces no habrá duda, hijo, de que el juego habrá terminado".

- Asuka derrotó a Io Shirai y Bayley en una larga Triple Threat interpromocional de Campeonas para clasificar. Asuka hace rápida promo en japonés.

Se anuncia Brock Lesnar vs. Brian Cage para el domingo.

AJ Styles sale al ring. Dice que conoce a Omega muy bien. No se olvida cuando lo atacó por detrás como un cobarde y le quitó su puesto en Japón. Dice que igualmente no le importó porque estaba muy ocupado llegando a las grandes ligas mientras él apenas empezaba a hacer algo de su lamentable carrera. "Yo era el mejor del mundo cuando tú todavía te ensuciabas los pantalones y lo sigo siendo hoy... cuando todavía lo haces". Es interrumpido por alguien con el rostro tapado que ingresa al ring, lo ataca y se va.

- Kofi Kingston & Big E derrotaron a dos luchadores locales. Post-match, los New Day hacen alarde de ser el mejor equipo del mundo hacia los Bucks. Llegan los Usos y reclaman que ellos merecen ese título.

- Kofi Kingston & Big E vs. The Usos no terminó porque apareció Mr. McMahon y dijo "es suficiente, no podemos luchar entre nosotros, suficiente con AEW". McMahon sigue y les ordena mantenerse juntos y que no pueden manchar la reputación de WWE. Nunca perdieron y no piensan perder ahora. Dice que por las acciones de Orton del lunes en Raw, WWE ha sido demandada y por eso Orton será suspendido. "Si hay una cosa que no soportaré, es ser ninguneado por un fulanito. Ya me he deshecho de un multimillonario y no sé por qué los Khan creen que no podré hacerlo de nuevo. Aprovecha tus cinco minutos de fama, porque será todo lo que tendrás". Da su lista de escogidos para el domingo: New Day, Usos, Aleister Black, The Fiend Bray Wyatt, Rey Mysterio y Edge. "El domingo venceremos, de otra forma, muchos podrán considerarse... DESPEDIDOS".

- Sasha Banks c/Bayley derrotó a Alexa Bliss c/Nikki Cross.

En el Backstage, R-Truth le dice contento a Otis que McMahon lo escogió para luchar el domingo contra TNA.

- Drew McIntyre derrotó a Braun Strowman en un Campeón vs. Campeón clasificatorio por Count Out después de la intervención de Bray Wyatt desde su Firefly Fun House. Cuando vuelven las luces, se ve al hombre encapuchado detrás de McIntyre, que se revela como Jon Moxley. Empieza el brawl y se involucra también Strowman, aparte de que llegan varias Superestrellas de SmackDown como Styles y otros. Rodean a Moxley, que está malherido, cuando suena la música de los Bucks. Junto a ellos salen Cody, Omega, Jericho y varios más de AEW. SmackDown termina con el brawl entre empresas.

1- The Young Bucks derrotaron a The New Day. —WWE 0; AEW 1

2- The Fiend Bray Wyatt derrotó a Pentagon Jr. —WWE 1; AEW 1

3- Adam Cole derrotó a Adam Page. —WWE 2; AEW 1

4- Asuka (c) derrotó a Hikaru Shida (c). —WWE 3; AEW 1

5- Chris Jericho derrotó a Edge. —WWE 3; AEW 2

6- Aleister Black derrotó a Darby Allin. —WWE 4; AEW 2

En el Backstage se encuentran R-Truth con Orange Cassidy. Truth le habla pero Cassidy no le responde así que emprende su marcha cuando Cassidy lo cubre por detrás y le quita el título 24/07. Truth no le ve y se va corriendo hacia otro corredor, pero Otis sale en la defensa de Truth y le gana el Campeonato a Cassidy.

7- Santana & Ortiz derrotaron a The Usos. —WWE 4; AEW 3

8- Brock Lesnar derrotó a Brian Cage. —WWE 5; AEW 3

9- Rey Fénix derrotó a Rey Mysterio. —WWE 5; AEW 4

10- Kenny Omega derrotó a AJ Styles. —WWE 5; AEW 5

11- Triple H c/Stephanie McMahon derrotó a Cody c/Brandi Rhodes. —WWE 6; AEW 5

12- Jon Moxley (c) derrotó a Drew McIntyre (c) con un Campeón de WWE que en medio de la lucha se lesionó la rodilla y estuvo en desventaja por eso. —WWE 6; AEW 6

El marcador marca empate así que hay una discusión en el Backstage y se soluciona que haya desempate. Cody todavía está dolido por su derrota con HHH y quiere otra oportunidad, pero Moxley le dice que él es el Campeón y él debe representar a AEW. Empiezan a discutir pero los Elite apoyan a Moxley. Cody se va enojado. Por otra parte, en WWE notifican que no encuentran a Strowman y se ve que el doctor le dice a McIntyre que no puede luchar a pesar de que el Campeón insiste.

13- Roman Reigns derrotó a Jon Moxley. Reigns hizo su regreso sorpresa y derrotó a su ex compañero de The Shield para dar la victoria a WWE. —WWE 7; AEW 6

