Jon Moxley ha estado en primera plana todo el 2019. Empezando por su salida de WWE, acerca de la cual se estuvo hablando durante meses. Y continuando con lo que ha hecho desde entonces, tanto en NJPW como AEW, destacando sobre todo esta segunda empresa. Aunque en realidad fue en la primera en la única en que se coronó desde que se fue del Imperio McMahon, consiguiendo ser Campeón de Estados Unidos IWGP. Por otro lado, ahorá está en torno al Campeonato Mundial de Peso Completo de All Elite Wrestling.

► Jon Moxley es el luchador nº1 de 2019

Muchos no dudarían en situarlo como el luchador número uno de este año, que es lo que han hecho en Sports Illustrated. Cabe mencionarse que hablamos de luchadores, de varones, por lo que en esta lista no entra ninguna luchadora. Si fuera así, ¿estaría Moxley en peligro por Becky Lynch? La actual Campeona Raw ya fue el año pasado la luchadora número uno para este medio.

Conozcamos la lista de los 10 luchadores de 2019 para SI:

10. Nick Gage

9. Kofi Kingston

8. Will Ospreay

7. Kota Ibushi

6. Kenny Omega

5. Chris Jericho

4. Tie: Kazuchika Okada and Seth Rollins

3. Cody Rhodes

2. Adam Cole

1. Jon Moxley

Como ocurre siempre con noticias de este tipo, no todo el mundo estará de acuerdo con la decisión de situar a estos diez nombres o su orden. Pero no se puede negar que estamos hablando de diez de los luchadores más grandes del mundo. Y si hablamos de la continua disputa WWE vs AEW vemos que en la primera empresa tiene 3 nombres (Cole, Rollins y Kingston) y la segunda tiene 4 (Moxley, Rhodes, Jericho y Omega). Okada e Ibushi son gladiadores de New Japan, una compañía que, por lo que sabemos, no tienen previsto abandonar. De hecho, el segundo ha firmado un contrato vitalicio con la empresa japonesa. En cuanto a Ospreay, también lucha en la misma, pero se encuentra dando vueltas por el mundo, sin haber pisado todavía ni el Imperio McMahon ni el Imperio Khan. Cage trabaja habitualmente en Game Changer Wrestling o CZW.