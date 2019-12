A sus 56 años, después de haber hecho todo lo que un luchador puede hacer durante su carrera, Billy Gunn continúa en activo. Este mismo mes de diciembre ha disputado cuatro combates, todos en el circuito independiente estadounidense. Con su trayectoria las victorias y derrotas no tienen demasiado importancia, pero triunfó en tres de las luchas. La única que perdió fue ante Matt Sydal por el Campeonato de Peso Completo IPWA. Y va a continuar luchando en 2020, aunque antes tendrá un último encuentro el próximo día 31.

► Billy Gunn y su hijo en AEW

La última vez hasta ahora que vimos a Gunn en AEW fue en el Dynamite del 20 de noviembre, cuando entró como participante en la campal Dynamite Dozen. Ahora sabemos que la siguiente será el martes de la semana que viene, en el programa secundario Dark, que se emite en YouTube. Y no tendrá un combate cualquiera sino que será uno muy especial: hará dupla con su hijo Austin Gunn.

Los dos unirán fuezas para verse las caras con Proud ‘N’ Powerful, la pareja formada por Santana y Ortiz. Va a ser un buen desafío para papé e hijo, que veremos si continúan trabajando juntos de ahora en adelante o se trata de una ocasión especial.

Por el momento no se han anunciado más enfrentamientos para este nuevo episodio de AEW Dark.

Austin Gunn es un luchador independiente (no ha firmado con All Elite Wrestling que comenzó su carrera en 2017, aunque ni este año ni en 2018 se mantuvo demasiado activo. De hecho, no tiene un combate desde septiembre de este 2019, cuando participó en la final del torneo de promesas de ROH. Una competencia que lo llevó a luchar también el ROH/CMLL Global Wars Espectacular. Por lo que sabemos, hasta ahora no ha sido campeón en ninguna de las empresas que ha trabajado. Puede decirse que apenas está comenzando su carrera, lo cual es verdad teniendo en cuenta además que tiene 26 años. Todavía le queda toda una vida por delante para ser luchador.