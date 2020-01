Jon Jones no se olvida de Brock Lesnar: "Queremos pelea"

Jon Jones viene de una racha de 2 victorias el año pasado, aunque ambas peleas las ha ganado por decisión, ya no es el mismo killer terminador de antes.

Entrará a la jaula este 8 de febrero ante Dominick Reyes, pero aún así, todavía sigue pensando en Brock Lesnar.

► Jon Jones no se olvida de Brock Lesnar

Y, claro, ¿quién lo haría, cuando a pesar de todas sus polémicas y el descenso en su nivel y rendimiento, los fans amarían como locos este combate y sería un hit en ventas? Solo que hay un problema: Jon Jones tendría que subir de categoría. Pasar a ser un peleador de Peso Completo.

En una entrevista con MMA Junkie, el mánager de Jones, Abraham Kawa, dejó en claro qué haría falta para ver este colosal duelo de Jones vs Lesnar:

«Todo el mundo muere por ver a Jon Jones subir al Peso Completo, están ansiosos de que eso pase, pero, si quieren ahora mismo que él pelee en los 120 kilos, entonces, queremos a Brock Lesnar y podríamos cambiar de división.

«Jon Jones está bien. No tiene motivos para subir a los pesos completos, a menos que tenga sentido en el ámbito financiero para él. Probó en diversas ocasiones que es el mejor peleador que hayamos visto, el mejor de todos lso tiempos. Entonces, no sé si él subirá al peso completo. Si el desafío existe, y ese desafío tiene sentido económicamente, él podría hacerlo o no podría hacerlo. No creo que él vaya a tomar una decisión ahora mismo.

«Yo propondría Jon Jones vs Brok Lesnar. Piensen. ¿Cuál es la pelea más grande, Brock vs Stipe Miocic o Brock vs Jon? ¿Brock vs Daniel Cormier o Brock vs Jon? Lo presentaría como una mejor pelea en lugar de Brock vs el actual campeón de peso completo. Denle a Jon el gran y aterrador monstruo que está en Brock Lesnar, y dejemos que mi chico Jair Rozenstruik vaya y pelee por el título contra Stipe o Cormier, o contra quien sea que sea el campeón».