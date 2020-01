John Cena ya había anunciado sus intenciones de estar en WrestleMania 36, puesto que se realizará en Tampa, Florida, donde él vive.

Sin embargo ahora se confirma que John Cena estará en WrestleMania 36, independientemente de si tiene que luchar o no en el evento.

► John Cena estará en WrestleMania 36

A él le gustaría luchar, claro está, y pese a que se ha reportado que hay «grandes planes» para el líder de la Cenation en el Show de Shows, como él bien lo explica, siente que «nadie tiene asegurado su puesto». Y es que, de hecho, con él nunca se sabe. Insinuó que estaría en TLC 2019 y en Royal Rumble 2020, pero a la final no apareció en ninguno de los shows.

En una reciente entrevista con Jimmy Traina de Sports Illustrated, Cena abordó el tema, y explicó de qué depende que luche allí:

«Luchar en WrestleMania este año sería un regalo. No he estado al tanto de lo que ha ocurrido en la maquinaria de WWE en estos últimos tiempos. Sé que esos lugares de WrestleMania son escasos, unos pocos, y distantes entre sí.

«He expresado que estoy fuera. Pero también he dicho que vivo en Tampa, Florida. Doy por seguro que estaré en el evento, y tengo una gran confianza en el proceso y tengo una gran fe en Vince McMahon, no solo como jefe, sino como mucho más que eso. Como amigo, como mentor.

«Si él me dijera que me necesita, estaría absolutamente activo en cualquier capacidad, ya sea como el año pasado en New York, rapeando rumbo al ring, o en 2015 cuando pasé a ser un fanático en las gradas. No hay trabajo demasiado pequeño».

La última lucha de John Cena data del 14 de enero de 2019, en Raw, cuando Finn Bálor logró vencerlo a él, a Baron Corbin y a Drew McIntyre para lograr ser determinado como retador número uno al Campeonato Universal WWE.