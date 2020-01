El 22 de enero pasado en AEW Dynamite, Jon Moxley derrotó a PAC para situarse como contendiente #1 al Campeonato Mundial AEW, con parche de por medio.

El enfrentamiento titular contra Chris Jericho oficialmente desembocará el mes que viene en AEW Revolution, luego de que Moxley rechazara formar parte de The Inner Circle, aunque sí se quedó con las llaves del Ford GT que «Le Champion» le entregó previamente. Seguramente, ambos continuarán las hostilidades hasta el 29 de febrero próximo.

► Jon Moxley: «Chris Jericho es el mejor de todos los tiempos»

El debate y la discusión sobre quién es el mejor luchador de todos los tiempos es uno de los que ha estado retumbado durante décadas en el mundo de la lucha libre. Esto gracias a la diversidad de criterios que se pueden considerar al momento de la selección, por ejemplo, habilidad técnica dentro del cuadrilátero, carisma, habilidad en el micrófono, la capacidad de tener al público en la palma de una mano, y otros. Esto hace que esta pregunta sea imposible de responder.

Jon Moxley, actual estrella de AEW y ex miembro de la WWE bajo el personaje de Dean Ambrose, lo sabe, y lo cita como «una discusión demasiado larga». Sin embargo, eso no ha impedido que «Mox», de 34 años, dé su opinión al respecto. El ex miembro de Shield considera que «Chris Jericho es el mejor de todos».

En declaraciones a Bleacher Report Live, Jon Moxley habló sobre la siutación del actual Campeón Mundial AEW, y consideró su enorme longevidad como un atributo clave. Esto fue lo que dijo sobre su futuro rival en Revolution:

“Chris Jericho realmente está haciendo los méritos para ser el mejor de todos los tiempos. Lo hizo en los años 90, 2000 y en la última década. Lo está haciendo de nuevo. Está haciendo algo completamente nuevo y rompiendo nuevas barreras aún en 2020 con AEW».