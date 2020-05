Jon Jones explota contra Dana White: "Que me despida de UFC"

Ninguna rivalidad en UFC está más caliente en la actualidad que Jon Jones vs. Dana White. Todo porque el presidente de la máxima compañía de MMA había desestimado una pelea entre Jones y Francis Ngannou, un combate que tanto los competidores como los fanáticos estaban deseosos de ver. La razón que arguyó White respecto a su negativa fue que el el Campeón de Peso Semicompleto UFC pidió "la misma cantidad de dinero que Deontay Wilder", y que no le iba a pagar "esa absurda cantidad de dinero".

Jones, ante las declaraciones de White, estalló de rabia y se desahogó por redes sociales con probablemente varias de las declaraciones más polémicas respecto a la paga de los peleadores en los últimos años. No porque no se haya hablado de este tópico con anterioridad, sino porque ningún competidor activo de la talla de Jones se había pronunciado de esta manera.

► Los mensajes de Jon Jones

If you’re going to stick to these lies, I’m going to stick to defending myself. Please have your lawyer Hunter Campbell release those text messages. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 29, 2020

"Si vas a aferrarte a estas mentrias, entonces yo me defenderé. Que tu abogado Hunter Campbell publique esos mensajes".

Don’t be a fucking liar, my reputation has already taking enough hits. I don’t need this bullshit Dana. I never asked for Diante Wilder‘s numbers. And how about since Diante is making 30 million, we settle for half of that. Since you said I’m the goat and everything. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 29, 2020

"No seas un mentiroso. Mi reputación ya tuvo demasiados golpes. No necesito esta basura Dana. Nunca pedí el mismo dinero que cobra Deontay Wilder. Y si hablamos de los 30 millones que hace Wilder, ¿por qué no me pagás la mitad de esa cifra? Ya que dijiste que soy el mejor y eso".

I don’t even make half of half of what Diante Wilder makes. If my reputation causes you to undervalue me this much. Just go ahead and release me from my @Ufc contract altogether. I’m sure some promoter somewhere will be more than happy to pick me up. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 29, 2020

"Ni siquiera hago la mitad de la mitad de lo que gana Wilder. Si mi reputación hace que me infravalores tanto, entonces despídeme de UFC. Estoy seguro de que otro promotor estará contento conmigo".

And if I wanted to compare money to someone else, I would compare money to my brothers. I see firsthand the way the NFL treats their champion athletes, there’s a huge difference. I’ve kept my mouth shut my entire career. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 29, 2020

"Y si quieres comparar pagos, lo haría con mis hermanos. Veo de primera mano cómo la NFL trata a sus campeones. Hay una gran diferencia. Me mantuve callado durante toda mi carrera".

Si bien es cierto que Jones ya había bordeado el tema en redes sociales, esta es la primera vez que se expresa con contundencia. En otra publicación, el Campeón de Peso Semicompleto UFC reveló que gana 5 millones de dólares por pelea (aunque su último pago según la Comisión Atlética de Kansas fue de 500 mil dólares sin bono), aunque no está dispuesto a aceptar ese monto ante una súper pelea con Ngannou.

Por su parte, el camerunés respaldó a Jones y aseveró que no aceptaría pelear con el monarca de las 205 libras por la misma bolsa que ganó ante Jairzinho Rozenstruik en UFC 249.

¿Será la disputa de Jones y White el paso anterior a la conformación de un gremio de peleadores de MMA? Ya lo intentaron Georges St- Pierre, Caín Velásquez y TJ Dillashaw hace algunos años, pero ninguno tenía ya el peso en UFC como para mover la balanza. Es difícil verlo a Jones liderando un movimiento sindical, pero si varias figuras como él se ponen de acuerdo, podría venírsele una grande a White.