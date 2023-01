Johnny Gargano, inactivo por lesión

Aún no ha disputado Johnny Gargano un combate desde que dejamos atrás el loco 2022. Su última implicación competitiva tuvo lugar en un house show de WWE celebrado desde Toronto (Canadá) el 30 de diciembre, cuando hizo equipo con Dexter Lumis para enfrentar y derrotar a The Miz y Baron Corbin. Ya de forma televisada, hay que remontarse al episodio de Raw del 21 de noviembre, donde cayó ante Omos.

Gargano y Lumis tenían la oportunidad ayer de situarse como futuros retadores por el Campeonato de Parejas Raw, dentro de un combate “Turmoil”. Pero durante el capítulo de la marca roja, Candice LeRae reveló que su marido se encontraba lesionado y que no podría formar parte de la lucha. WWE dio cuenta de que Gargano era baja por un esguince de grado dos de la articulación acromioclavicular.

Ya vía redes sociales, Gargano dio cuenta de los pormenores de su dolencia.

I injured my shoulder at a live event in Toronto (ironic?), and the medical team is going to protect me from myself for a bit.. but you better believe I'm going to do EVERYTHING I can to get back in that ring so I can be that guy you all know I can be. Just let me in that Rumble!