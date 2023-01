Brandi Rhodes aparece en WWE TV en el último Raw

“(…) No voy a decir absolutos, pero diré que, en este momento, no está en mi plan. […] Mi prioridad número uno cuando sucedió todo y nos fuimos de AEW, mi prioridad número uno era asegurarme de que el sueño de mi esposo se hiciera realidad. Ha sido un sueño en ciernes para él desde que tenía cuatro años. Es algo bueno que seguimos adelante y llegamos a ver esto. Siempre estaba en un segundo plano y trabajando en otras cosas. Obtuve Shot of Brandi en el éter, comencé a hacer este podcast. Tengo otras cosas cocinándose en el mundo no luchístico (…)”.

► Brandi Rhodes aparece en WWE Raw

Así hablaba Brandi Rhodes sobre su futuro en la lucha libre profesional finalizando el 2022. Posteriormente, se enfocaba en su esposo, Cody Rhodes, a quien en noviembre veía preparado para volver. Hoy continuamos con los dos porque anoche, durante Monday Night Raw, se emitió un video en el que el “American Nightmare” entra al gimnasio para continuar con su preparación. En el mismo, pudimos ver durante unos segundos a su esposa, lo cual nos ha llamado mucho la atención porque hacía tiempo que no aparecía en la programación de la WWE. Y menos con su verdadero nombre.

Recordemos que en el pasado Brandi Rhodes fue anunciadora en el ring de la compañía bajo el nombre de Eden Stiles. Entendemos que cuando vuelva, si es que lo hace, será Brandi Rhodes. Ya sea como mánager de Cody o de otra Superestrella, como luchadora o en cualquier otro papel en el que pueda estar interesada y que quieran ofrecerle. Y mientras tanto seguiremos atentos a todo lo que se vaya sabiendo sobre el luchador porque hay muchísimas ganas de que regrese a los encordados para continuar su camino a la cima.

¿Os gustaría que Brandi Rhodes fuera un rostro habitual de la programación de la WWE?