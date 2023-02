El 15 de abril, John Morrison debutará en el boxeo enfrentando a Harley Morenstein de Epic Meal Time en Creator Clash en un combate de creadores de contenido. Recientemente, hablando con Jeremy Lambert y Stephen Jensen en The Spotlight, el veterano luchador independiente -tras su despido de la WWE en 2021 ha estado trabajando en All Elite Wrestling, Lucha Libre AAA Worldwide, MLW, Game Changer Wrestling, PROGRESS Wrestling…- estuvo contando cómo se armó este enfrentamiento.

CREATOR CLASH 2 IS GONNA BE A STACKED ONE 🥊 pic.twitter.com/rzyNlIrgm1 — Creator Clash (@TheCreatorClash) January 24, 2023

► John Morrison debutará como boxeador

“Es un poco difícil encontrar un oponente para Harley. Conocí a iDubbbz y a todos en Creator Clash 1 cuando estaba en el rincón de Dad, y fue tan eléctrico y estaba tan entusiasmado que creo que todos notaron que estaba emocionado por boxeo y el evento. Recibí una llamada de Ian y Anisa, básicamente, y me preguntaron si consideraría pelear y dije: ‘Sí’, y luego me preguntaron si consideraría pelear contra Harley. solo conozco a dos personas de cerca, él y [Dad]. Preferiría pelear con alguien que no sea mi amigo. Luego, aceptó la pelea.

“Me respondieron y me dijeron: ‘Harley dijo que pelearía contigo’. Yo estaba como: ‘Supongo que pelearé con él’. Luego, lo pensé y me di cuenta de que en el mundo de la lucha libre profesional, no golpeo a nadie más fuerte que a mis amigos. Le he sacado los dientes a Sheamus antes, y nos reímos de eso al día siguiente. Cuando empecé a pensar en eso, está bien, solo vamos a golpearnos hasta que uno de nosotros ya no pueda mantenerse de pie, y espero que siga siendo mi amigo después de eso”.

¿John Morrison tendrá éxito como boxeador?

