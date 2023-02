Dragón Rojo Jr. y Templario insisten en una lucha de apuestas

El reto que se dio dentro de un programa de CMLL Informa, entre Templario y Dragón Rojo Jr. no ha ido más que subiendo, pues lo que parecía un “reto de caballeros”, se ha calentado en el ring, como debía de ser.

Aunque originalmente los dos rudos estaban programados en la misma esquina con Gran Guerrero, para enfrentar a Místico, Volador Jr. y Soberano Jr., las cosas no salieron como esperaban.

El que empezó sufriendo fue Soberano, pues el Dragón y Templario lo atacaron cada que pudieron; sin embargo, en la tercera los errores y diferencias hicieron que el propio Príncipe aprovechara esto para quedarse con la victoria.

Los dos rudos se hicieron de palabras y una cosa llevó a otra, hasta que ambos terminaron a golpes, intensificando los retos y pidiendo un duelo de máscara contra máscara.

► ¿Triangular de máscaras en puerta?

Hace ya hace tiempo el General Lagunero comenzó a rivalizar con el Príncipe; sin embargo, poco a poco se fue diluyéndose en las filas del CMLL; pero el odio no se ha olvidado.

Por otro lado, Templario ha chocado varias veces con Soberano, haciendo que ambos busquen demostrar quien es mejor.

La rivalidad estaba en su punto máximo en 2022, cuando ambos ingresaron a la ruleta de la muerte donde harían equipo buscando jugarse las máscaras; sin embargo, Templario sufrió una lesión y no pudo participar, fue ahí que Dragón Rojo entró al quite y revivió las rencillas con Soberano. Aunque ese equipo quedó eliminado y no pudo llegar a la final del torneo del 89 Aniversario.

Ahora ambos quieren jugarse las máscaras y quieren que el ganador sea quien enfrente al Príncipe también en un combate de apuestas.