El enfoque de “usted gana, o aprende” de la contendiente de peso mosca de UFC Erin Blanchfield la ayudó a recuperarse de una derrota al principio de su carrera.

Blanchfield se enfrentará a la ex retadora al título de peso mosca de UFC, Taila Santos, el 18 de febrero. Ella viene posiblemente de la mayor victoria de su carrera contra Molly McCann en UFC 281 .

Blanchfield, de 23 años, es ampliamente considerada como una de las mejores perspectivas femeninas de MMA en el deporte en este momento. Ha mostrado habilidades increíbles para su edad, particularmente con su lucha libre, como lo demostró en su victoria sobre McCann.

Si bien Blanchfield ha tenido mucho éxito en el octágono, no todos los prospectos pueden hacer una buena transición a las luces brillantes del UFC. Se necesita un atleta joven con una madurez superior a su edad para poder manejar los baches de velocidad.

Durante una entrevista reciente en Morning Kombat , Blanchfield dio su opinión sobre por qué algunos luchadores prometedores no funcionan.

“Tal vez no sabían cómo asumir las derrotas. Creo que mucha gente se mete en el UFC, tal vez están invictos, sufren su primera derrota en el gran espectáculo y no saben cómo lidiar con eso… simplemente regresas, lo miras y tratas de mejorar de ello. No hay mucho más que hacer. Al crecer, he perdido no sé cuántas veces, pero siento que aprendes más de tus derrotas”.